动点出海获悉，印度航天科技初创公司 Skyroot Aerospace 已于近日获得了一笔 5050 万美元的 B 轮融资，使得其所获得的总融资规模达到了 6750 万美元。而在本次融资后，有消息预测，这家公司的估值也已经达到了 1.65 亿美元左右。

据了解，这笔融资由新加坡投资机构 GIC 领投，LNM India Internet Venture 参投。有消息指出，Skyroot 本次的融资仍在进行中，后续很有可能会有更多资金注入。

值得一提的是，本次也是 Skyroot 今年以来的第二笔融资。在 1 月份时，Skyroot 获得了一笔450 万美元的过桥融资，并以此来推进旗下 Vikram 火箭在今年的试射计划。

Skyroot Aerospace 成立于 2018 年，是当地首家成功测试了全低温火箭发动机的印度私营性质的卫星运载火箭制造商（该发动机被命名为 Dhawan-1）。此前，Skyroot 曾表示计划在今年晚些时候试射名为 Vikram-1 的运载火箭（该公司在官网上表示，Vikram-1 设计目的是能够在 24 小时内从任何发射场内完成其组装和发射），该火箭由固体推进发动机 Kalam-5 提供动力。而在去年晚些时候，Skyroot 也向外界展示了其首款全 3D 打印的低温二级火箭发动机 Dhawan-1。据悉，这款发动机将会用在 Vikram-2 型号的火箭上。

目前，尽管尚未进行试射，但 Skyroot 自称它所提供的可能是世界上最便宜的卫星运载火箭。而根据当地媒体提供的数据，自成立以来，截至 21 年财年，Skyroot 一直处于未盈利的状态。其中，根据 Skyroot 公布的 21 年财年的财报，该公司当期的营收为 0，净亏损额为 660 万美元。