博世宣布在美国生产首个燃料电池堆，投资超过 2 亿美元。新生产线将在供应商位于南卡罗来纳州的安德森工厂投入使用，博世预计这些电池组将从 2026 年开始为 8 级氢卡车提供动力。

扩建正在进行中，预计到 2026 年将创造至少 350 个新工作岗位。这是博世 “本地换本地” 制造战略的一部分，安德森生产的燃料电池堆将推动氢动力卡车在美国推出。尼古拉去年与博世达成了生产燃料电池的战略协议。博世将提供关键组件，尼古拉将在其美国工厂组装成电源模块。

据报道，博世希望今年在德国开始批量生产燃料电池卡车。扩建后的安德森园区将占地约 147,000 平方英尺（13656,7469 平方米），用于制造博世燃料电池堆和用于质量控制的房间。一个堆栈由 3,200 个组装的单独零件、400 多个层和 100 多个独特的组件组成。

博世已将其在 2021 年至 2024 年期间对燃料电池的全球投资增加到近 10 亿欧元，并旨在成为首批大规模生产以支持氢动力商用车的市场之一。

然而，燃料电池并不是博世独自开发的。据报道，该公司此前宣布与 Powercell 合作创建和生产燃料电池堆。该协议可以追溯到 2019 年。然而，PowerCell 是 2008 年从沃尔沃集团分拆出来的，总部位于哥德堡，在合作之前，它已经在制造用于卡车和汽车的原型燃料电池。就博世而言，它提供广泛的 FC 组件组合，例如带有电力电子设备的空气压缩机或带有传感器的控制单元。