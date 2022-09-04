保时捷准备在 2027 年推出第二代 Taycan EV，然后将其与全电动 Panamera 配对。大众汽车最高档的品牌正在执行其新的 “电动豪华” 计划，随后将推出六款电动汽车。但首先是保时捷 Taycan 和 Panamera——下一代车型将利用大众汽车的可扩展系统平台 (SSP)。但是，它们不会是 2030 年推出的第一款 SSP 电动汽车。保时捷宣布将在 2024 年推出一款位于 Macan 和 Cayenne SUV 车型之上的 E-SUV。

代号为 K1 的新款电动保时捷将在莱比锡下线，就像电动 Macan 一样，也将于 2024 年首次亮相——此前保时捷因从大众汽车继承的软件问题推迟了发布。电动 Macan 将使用与奥迪共同开发的 Premium Platform Electric (PPE)。

据 Autocar 称，基于 PPE，保时捷还计划在 2025 年推出全电动 Cayenne 。正如保时捷在 3 月份证实的那样，该报告没有提到保时捷 718 跑车，它将在随后完全实现电动化。当时，保时捷的唯一老板奥利弗布鲁姆已经暗示了该品牌的 “电气化豪华” 战略。他表示，保时捷 “主要瞄准利润率更高的细分市场”，而 Taycan 已经表明 “客户愿意在电动汽车上花更多的钱”。

至于 SSP，虽然适用于更多以销量为导向的大众汽车品牌，但保时捷表示，他们的版本将包含品牌特定的元素。Autocar 列出了一个低矮的内部地板，由一个细长的电池组提供，以及与现有 Taycan 使用的 J1 平台类似的后脚坑（或脚部车库，因为它们在保时捷中被称为 “关键建筑开发” 正在推动）由保时捷。

电动 Panamera 将与当今基于保时捷 MSB 平台的内燃机和插电式混合动力车型一起销售。Panamera EV 仍处于早期开发阶段。Autocar 消息人士称，它的轴距和总长度将与目前在中国销售的长轴距 Panamera（3100 毫米和 5199 毫米）相似。这种尺寸可以与梅赛德斯-AMG EQS 53 和 Lucid Air 相媲美。

据 Autocar 消息人士称，其他建议的细节包括选择单电机或双电机传动系统，以及进一步开发的 800V 电池，该电池具有比今天保时捷更节能的电池技术和更高的硅含量阳极。