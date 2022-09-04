该公司最近生产了第一批采用硫化物基固体电解质的 20Ah 电池。这些固态电池被认为是先进电池技术发展的下一步形态。SVOLT 是中国第一家展示这种固态电池生产的电池制造商。该系列电芯能量密度达 350-400 瓦时/千克，现已顺利通过针刺、200℃热箱等实验，一旦量产应用，电动车可实现续航里程 1000 公里以上。

蜂巢能源是国内首家完成 20Ah 级硫系全固态原型电芯研发的公司，其全固态实验室采用业内被称为 “地狱开发难度” 的硫化物技术路线，在硫化物电解质及其薄膜制备技术、电极与电解质膜接触界面优化、硫化物全固态电池制备能力等方面展开布局。

做为对比，宁德时代的第三代 CTP 技术产品——麒麟电池将于明年量产上市。麒麟电池的电池系统集成效率提高到 72%，系统能量密度提升至 255 瓦时/千克，可实现 1000 公里续航。

此外，蜂巢能源还联手华为、清华大学推出了电池应用监测系统——蜂云平台。该平台可对应用蜂巢能源电池系统的车辆实时运行状态进行监测，电芯数据可用来开展后续的电池性能分析，通过内短路预警、析锂预警、绝缘预警等算法模型，能精准识别风险电池，轻微内短路可提前两个月预警，严重内短路可在热失控前数小时预警，以此保障电动车应用安全。