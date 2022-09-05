日前，国内首家全铁液流储能系统解决方案提供商巨安储能武汉科技有限责任公司（简称 “巨安储能”）完成千万元天使轮融资，由九合创投领投。此次融资主要用于产品中试生产，组建电解液、电堆、电控及管理平台的全链条自主研发设计团队及体系。

巨安储能是中国第一家拥有大规模高安全全铁液流储能系统专业技术的公司，致力于为国家能源结构战略转型及国家科技与经济高质量发展。其全球首创的新型全铁液流电池，解决了影响储能技术发展的安全及成本等核心问题，具有大容量、高安全、高效能、低成本、长寿命，可回收等优点。

在国家提出 “双碳” 战略发展目标及能源安全的背景下，能源结构转型是实现可持续发展推动经济结构转型的关键一环。今年 5 月，国家发改委、国家能源局发布了《关于促进新时代新能源高质量发展的实施方案》，方案提出要实现到 2030 年风电、太阳能发电总装机容量达到 12 亿千瓦以上的目标，加快构建清洁低碳、安全高效的能源体系。

储能作为新型电力系统和未来智能电网中源网荷储的重要组成部分，电化学（液流）储能是储能的核心领域，是能源结构能否实现战略结构调整的关键支撑技术，也是风光等清洁再生能源实现高质量规模化发展、电网高质量稳定运行、低碳建筑及低碳园区建设的重要支撑装备。但当前储能电池行业还面临安全性、经济性两大难题：成熟的锂电池储能由于燃爆、成本、资源等限制，不具备大规模长时储能条件。而可作为长时储能的全钒液流电池，由于钒价格高昂、提炼过程污染环境，也难以满足大规模商业化落地。研发新型液流电池技术，成为目前突破大容量长时储能商业化瓶颈的关键。

巨安储能自创立以来不断投入研发液流电池技术，自主研发了铁基活性材料及电解液配方，具有稳定性高、原料成本低廉、便于获取等优势。同时，在二代电解液上进一步提升了能量密度。

此外，巨安储能自主设计了全球首创的自分层电池架构，其正负极为双水相电解液，可自动分层，大大降低了隔膜的要求，且无短路隐患，进一步降低了电池成本。

巨安储能的创始人及 CEO 孟锦涛先生为武汉光电国家研究中心能源光电子博士、美国圣路易斯华盛顿大学化工能源硕士、华中科技大学材料物理与化学硕士；共发表 SCI 论文 14 篇 、发明专利 8 项。巨安储能具有强大的研发团队，同时聚集了十数名拥有完备的产品化、工程化及产业化经验的各部门核心骨干，专业团队阵容及专利技术加持下，巨安储能已成功投运百千瓦级新型全铁液流储能系统，其产品性能获得专业机构检测验证，可广泛应用于发电侧、电网侧、用户侧各类储能场景。目前，巨安储能和中电建新能源集团签署了战略合作协议与 64MW/128MWh 大型储能项目，将为客户提供大规模特高安全储能系统解决方案及产品。

九合创投创始人王啸表示：随着风电、光伏等新能源发电大规模并网和复杂多变的用电结构变化会给电力系统带来一定冲击和安全隐患，因此发用两侧灵活调节需求增大及电网侧配套不足对配储提出了新的需求。众所周知，决定储能系统的两个重要因素：一是安全，二是成本。液流电池因为安全和其功率与容量解耦的特殊电化学储能方式引起了较高的关注度。巨安依托华中科技大学优异的研发资源，创新性地研发了自分层电池架构和全新的电解液体系来有效的降本增效，并加速液流电池的商业化进程。巨安的技术储备在该赛道中有着独特的优势，非常看好巨安在行业中成为技术引领者并持续发挥价值和影响。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。