比起 “一家医疗健康企业”，“社交+在线教育平台” 或许更能准确反映出 Docquity 的定位。

Docquity 是一家总部位于新加坡的医疗健康初创公司，该公司已于近日宣布完成了 4400 万美元的 C 轮融资。据了解，这笔融资由回归投资者 Itochu Corporation 领投，iGlobe Partners、Alkemi、Global Brain、KDV、Infocom 等参投。

据悉，Docquity 的上一轮融资（B 轮）发生在 2019 年，规模为 1100 万美元，且同样由 Itochu Corporation 领投。

有消息指出，Docquity 本次的最新融资是在公司实现了年收入（2021 年）两倍增长后进行的。而在加上这笔融资后，Docquity 所获得的融资总额已经达到了 5750 万美元。

成立于 2015 年的 Docquity 是一家专注于医生群体的在线社区平台（该公司自称为东南亚最大的值得信赖的医疗健康专业人士社区平台），用户可以在其平台上与庞大的专业人士网络展开联系，并也能通过平台与患者进行后续咨询沟通。而除了作为连接和协作工具外，Docquity 还与东南亚的 250 多个医学协会合作开发了学习功能。于此，用户可以从平台的学习中获得继续医学教育（CME）学分。

据介绍，Docquity 的业务目前已经覆盖到了印尼、马来西亚、菲律宾、泰国、越南、新加坡以及中国台湾。

根据 Docquity 提供的数据，平台目前已积累了超 35 万医疗健康专业人士，累计交付的 CME/CPD 学分达 5 百万分以上，且平台每月有 5 万名医生在平台上学习，平台每月举办近 500 场讲座。

针对本次融资的用途，除了提升其产品的体验，Docquity 称将会进一步加强在现有市场的运营规模，并推进公司在全球范围内的扩张。Docquity 透露，公司也正计划扩张到中东地区，而这将以阿联酋、沙特和埃及为起点。