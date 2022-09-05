矿泉机品牌 “家里泉”（原水家电品牌 “熊小夕”）近日宣布完成 B 轮融资，此轮融资由沣途资本领投，GGV 纪源资本和天图资本持续加码，由穆棉资本担任独家财务顾问。本轮融资金额近亿元人民币，融资款将主要用于家里泉品牌建设和新品类矿泉机的研发。

家里泉母公司 “家里泉健康科技” 创立于 2020 年 7 月，仅两年时间陆续完成四轮融资，并相继打造了奶茶机、桌面净水机等多款产品。

家里泉创始人兼 CEO 李文珺认为，矿泉水⽐纯净⽔更有益于人体健康，消费者对矿泉水的需求也更强。基于此，家里泉于今年 7 月发布全球首台矿泉机概念机型，首创矿泉机新品类，将原品牌 “熊小夕” 全面升级为 “家里泉”，未来将聚焦于矿泉机的创新与研发，让更多家庭受益于家里泉矿泉水创新技术，在家轻松一键自制矿泉水，把大自然矿泉水源搬回家。

品牌升级后，家⾥泉品牌也将继承 14 年高端水处理的专业经验，以及此前服务于欧盟、⽇本和美国等海外用户的经验及技术积累，出水水质符合多国标准。家里泉将逐步把矿泉机产品引入越来越多的海外家庭，让全球消费者受益于家里泉的高端健康及环保饮水技术，为全球消费者的健康饮水体验而不懈努力。

预计今年 9 月底，家里泉将在中国和日本两地联合举办全球发布会，新产品 “长效矿泉机” 将揭开面纱，正式推出市场。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。