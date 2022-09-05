科技无界，但也有着自己的独特进程。这里，动点出海将和大家一起回顾上周（2022.08.29-2022.09.04）我们都见证了哪些海外科技创业事件发生。

更加上游的产业地位、对品牌的愈发重视、更广泛/深入的市场地域以及更多的参与者···时间来到 2022 年后，当我们再度提起企业出海的时候，不难发现它所代表的含义早已不再像早些时候那样简单——简单的让让产品或者服务走进海外市场。如我们所见，在当下乃至很久的以后，这一选项都将会是一种不断变化且不断需要重新认知的存在。我们本次的主角 PriceOye 则正是一家与之有关的 “出海” 企业。

你可能会纳闷，不管怎么说，PriceOye 只是一家来自巴基斯坦的 3C 电商平台，这与所谓的 “（中国）企业出海” 并没有什么联系。但如果结合它的模式——主打品牌自营的理念来看，不难发现它是多么的似曾相识，就像我们所经常接触的京东那样。

事实上，PriceOye 本身也正是一种 “似曾相识” 的产物。作为 PriceOye 的成立背景，据该公司联合创始人兼首席执行官 Adnan Shaffi 介绍，在和其兄弟 Adeel Shaffi 考察了印尼及印度的一些初创公司后，他们发现亚洲市场在消费互联网领域呈现出了一幕幕相似但却各自处于不同发展阶段的剧本。于此，两人认为，那些出现在其他地区的景象也会在之后的四到五年内在巴基斯坦重现。以此为出发点，二人便联手创立了 PriceOye。

当然，不仅仅是 PriceOye，在东南亚、南亚/印度、乃至美国，我们也都在发现一些 “似曾相识” 的企业正在这里出现。他们可能是 “印度版美团（比如 Swiggy，这家企业甚至还获得了美团的投资）”，也可能是 “美国版拼多多（Wish）” 或者 “东南亚小腾讯（Sea）”···在越来越多企业走出国门的同时，另一些 “看不见” 的东西也在不断加入到这一阵营之中——某种角度上来说，这也正是一种企业出海的体现，并且也正是当下的一种体现。

好了话不多说，让我们进入本次正题。

印尼农业科技初创公司 ARIA 获得 500 万美元种子轮融资：ARIA 成立于去年 10 月份，主要通过无人机和物联网设备技术帮助农民和大型种植园群体提升生产效率，并为其提供预防性和预测性农业解决方案。而在不久前，ARIA 还推出了一款名为 ARIA TANI 的应用程序。基于这款应用，农民可以于此获得无人机服务并在应用中购买肥料等农化产品。

“巴基斯坦版京东”PriceOye 获得 790 万种子轮融资，Fatima Gobi Ventures 参投：PriceOye 成立于 2020 年 3 月，主要采用类似于京东品牌自营的模式（只允许品牌或其官方代理方进行产品销售）在其平台上销售手机、平板、电视等消费电子产品。作为其成立背景，据该公司联合创始人兼首席执行官 Adnan Shaffi 介绍，在和其兄弟 Adeel Shaffi 考察了印尼及印度的一些初创公司后，他们发现亚洲市场在消费互联网领域呈现出了一幕幕相似但却各自处于不同发展阶段的剧本。于此，两人认为，那些出现在其他地区的景象也会在之后的四到五年内在巴基斯坦重现。而 PriceOye 正是其基于这一信念的产物。

据介绍，自成立以来，PriceOye 已累计为 4500 万巴基斯坦独立用户提供了访问服务，这一数字达到该国互联网用户的 37.5%。PriceOye 指出，目前，其平台也成为了巴基斯坦境内访问量第二大的购物网站，月活达 250 万。

求职招聘平台 Glints 获得 5000 万美元融资：Glints 成立于 2013 年，平台在印尼、马来西亚、新加坡、越南、中国台湾五地积累了近 5 万家公司和 300 万+的人才。Glints 在一份声明中表示，其年收入和毛利润在过去的一年中增长了 2.5 倍。并且自 2018 年以来，其增幅每年至少翻一番，而公司在印尼和越南的业务也一直处于盈利状态。

值得一提的是，Glints 指出，随着远程工作模式的兴起，这家公司也见证了越来越多东南亚职工走出国门进行工作。Glints 称，过去两年中，其平台上的远程跨境工作机会增长了 11 倍以上。

Klar Smile 获得 450 万美元融资：Klar Smile 成立于 2020 年，主要业务为通过隐形牙套帮助患者进行口腔正畸。据该公司介绍，其正畸计划会由经验丰富的正畸医生制定，且每副牙套都是根据病人的需要量身定做。此外，Klar Smile 也指出，通过 Klar Smile 推出的移动应用程序，牙医和患者可以基于远程的方式进行互动并监控治疗进展。

针对其业务状况，Klar Smile 称，在公司展开营业的第一年的时间内就已经同整个印尼群岛的 1000 多名牙医和正畸医生建立了伙伴关系，目前业务已经覆盖到了全国的 800 多家诊所。

Skyroot Aerospace 获得超 5000 万美元融资：Skyroot Aerospace 成立于 2018 年，是当地首家成功测试了全低温火箭发动机的印度私营性质的卫星运载火箭制造商（该发动机被命名为 Dhawan-1）。此前，Skyroot 曾表示计划在今年晚些时候试射名为 Vikram-1 的运载火箭（该公司在官网上表示，Vikram-1 设计目的是能够在 24 小时内从任何发射场内完成其组装和发射），该火箭由固体推进发动机 Kalam-5 提供动力。而在去年晚些时候，Skyroot 也向外界展示了其首款全 3D 打印的低温二级火箭发动机 Dhawan-1。据悉，这款发动机将会用在 Vikram-2 型号的火箭上。

目前，尽管尚未进行试射，但 Skyroot 自称它所提供的可能是世界上最便宜的卫星运载火箭。而根据当地媒体提供的数据，自成立以来，截至 21 年财年，Skyroot 一直处于未盈利的状态。其中，根据 Skyroot 公布的 21 年财年的财报，该公司当期的营收为 0，净亏损额为 660 万美元。