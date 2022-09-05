采埃孚 800V 碳化硅电驱动桥在杭州萧山工厂正式下线。采埃孚杭州项目总投资 3 亿美元，一期已建成加工和装配生产线三条，年产 40 万套车桥传动系统和减速器齿轮组。二期主要生产 800V 电驱动三合一总成产品，包括扁线定子、转子、总装和 EOL 生产线，设计最大年产能 20 万台。同时也将打造成为工业 4.0 的标杆工厂。经过多年的布局采埃孚目前已经具备电机、电控（沈阳工厂）、减速器研发生产能力，“这是我们能够率先量产 800V 总成系统的优势所在” 采埃孚电驱传动技术事业部亚太区总裁陈臻在交流时表示。

采埃孚 800V 电驱动峰值功率达到 225kw，但重量仅有 85kg，系统尺寸仅为 553*415*361mm。

为此采埃孚采用了 8 层扁线电子方案，提升铜线利用率。电机轴采用空心轴方案，在降低重量的同时，也实现了减速器同轴方案，减速器中仅采用了两根轴、5 个轴承，实现了轻量化和小型化。电控系统采用碳化硅模块，进一步降低系统损耗，提升效率。

此外，为应对 800V 高压挑战，采埃孚应用了 PEAK 扁铜线材料，复合绝缘纸技术提升电机的耐压水平。增加导电环装置来避免轴承电腐蚀问题。“与我们 400V 产品相比，800V 电驱动总成的重量减轻 25%，性能和效率则分别提升了 33% 和 11%” 采埃孚电驱传动技术事业部亚太区总裁陈臻说到。该产品将搭载在路特斯 Eletre 车型上，预计 2022 年年底前实现交付。