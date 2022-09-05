9 月 5 日 12 时 52 分左右，四川甘孜州泸定县发生 6.8 级地震，截至 18 时，根据央视新闻网通报的地震相关情况，目前地震已导致 13 人遇难。众安保险迅速响应，已于第一时间启动重大事件应急响应预案，并成立应急响应小组，积极排查事故人员信息。

为做好事故理赔工作，众安保险推出 6 项应急理赔服务举措：

1. 开设多种报案入口

开通 24 小时客户报案咨询服务热线，客户可通过众安保险全国统一客服电话 952299 或 1010-9955、众安保险官网 (https://www.zhongan.com)、众安保险微信公众号等多种途径进行报案咨询；

2. 主动排查出险客户

积极通过各种渠道获取出险客户信息，第一时间安排专人排查，对于众安出险客户，主动联系并提供理赔帮助；

3. 开辟理赔绿色通道

简化理赔流程，客户可通过 “众安保险 APP” 进行理赔申请，经理赔调查核实、出险事故属实、责任明确，不涉及责免的案件，予以减免理赔资料，优先处理；

4. 开通紧急医疗垫付

接到报案后，主动联系客户了解情况，在符合保险责任的前提下公司将主动垫付理赔金，以满足客户治疗需求；

5. 健康险和意外险取消部分限制

取消药品、诊疗项目范围限制；取消定点医院及等级限制；取消免赔额；

6. 简化理赔手续

此次事故而引起的意外伤残理赔，可根据客户实际情况提供免鉴定服务或上门鉴定服务；

此次事故引起的意外身故理赔，一经确认，减免身故证明材料，第一时间赔付。

众安保险将密切关注事件的最新进展，做好应急理赔服务工作，全力为客户及家属提供帮助。愿平安！