Bollinger 今天发布了 B4，这是一款全电动 4 级车队卡车，与之前的车辆设计有很大不同。凭借前排驾驶室造型、模块化电池和坚固的后桥电子驱动器，它将帮助车队以绿色动力驱动获得好处。

Bollinger Motors 创始人兼首席执行官 Robert Bollinger 表示：“驾驶室前移设计与我们之前的概念相比发生了根本性的变化。” “这是故意的。我们听取了我们的商业客户的意见，并开发了他们为实现最高效率所需要的东西。”

根据 Bollinger 的说法，该设计不仅可以最大限度地提高驾驶室前方和后方货物空间的向下能见度，还可以实现非常紧凑的转弯圈。Bollinger Motors 首席产品官 Kent Harrison 表示：“B4 的 41 英尺转弯半径将优于任何类似的轴距卡车——这将改善农村和城市环境中的驾驶动态。”

实际的驱动力将由坚固的后桥电子驱动器提供，以处理 4 级卡车的高负载。与此同时，高压组件在 800 伏平台上运行，采用磷酸铁锂电池。根据客户的需求，B4 可以配备一个或两个电池，据称，每个电池的续航里程约为 100 英里（161 公里）。

根据 Bollinger 的说法，B4 将有资格获得新宣布的 45W 商业电动汽车税收抵免。它预计卡车将在该计划下获得 30% 的税收优惠，价值可能高达 40,000 美元。Bollinger 之前发布了 B1 和 B2 SUV 和皮卡，以及基于其电动 Chass-E 的 Deliver-E。它表示现在将开始生产 B4，并计划在不久的将来推出重型 5 级和 6 级卡车。

“自 2015 年以来，Bollinger Motors 一直在开发中型全电动卡车，” Bollinger Motors 首席运营官 Bryan Chambers 说。“我们广泛的 4-6 类工程和供应链开发意味着我们的商用卡车正在快速投产。”

目前还没有更准确的快速通道时间，但是，Bollinger 表示它将很快公布 B4 的价格和发布日期。