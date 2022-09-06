根据 Canalys 发布的最新报告，2022 年第二季度，拉丁美洲智能手机出货量同比下跌 2.5%，达 3220 万部。这是自 2020 年第一季度和第二季度疫情爆发以来，拉丁美洲地区首次连续两季度下降（第一季度同比下降 2.5%）。秘鲁和智利等重点关注的市场在本季度承受了两位数的跌幅，但拉丁美洲整体的下降仍小于全球同比跌幅（-9%）。

Canalys 高级分析师 Damian Leyva-Cortes 表示，“第二季度加剧了两极分化的趋势，100 美元以下和 500 美元以上价格区间的市场出货量不断增多，该趋势对苹果比较有利，因为其整个产品组合定价在 500 美元以上。苹果成功推出 iPhone 13 系列加上其保守的定价策略，在恶性通货膨胀的环境下，取得了出货量同比增长 16% 的硕果。联想和三星也受益于这一趋势，出货量有所上升，尽管这两个品牌定价并非以上两大价格区间，两家公司的出货量都低于整体市场下降幅度。”

Leyva-Cortes 补充道，“本季度，小米在巴西和阿根廷的出货量增长令其保持了在该等地区的增长势头，并缩小了与第二大厂商联想之间的差距。联想和三星均尽可能多地超额供货，以阻止小米在阿根廷和巴西立足，而这些厂商（包括小米）在墨西哥和哥伦比亚均超额供应，以巩固其在这些关键市场的份额，在日益激烈的竞争中站稳阵脚。”

Leyva-Cortes 则表示，“在低端市场，特别是在墨西哥和哥伦比亚，不断有厂商涌入，竞争也愈演愈烈。在拉丁美洲地区，100 美元至 500 美元价格区间的出货量仍占所有出货量的 70 % 以上，在智利和哥伦比亚等市场，出货量仍保持增长。例如，vivo 正在抢占成熟厂商的市场份额，特别是在智利和哥伦比亚，分别以 80% 和 110% 的速度增长。荣耀亦是如此。继推出更容易接受的 X 系列后，在大量营销预算的支持下，其市场份额有所增长，在 2022 年第二季度，秘鲁市场的增长达 4%，哥伦比亚达 3%，墨西哥达 2.6%。尽管拉丁美洲市场受到通胀的影响，但仍有许多需求未得到满足。因此，智能手机厂商必须关注终端用户及其不同的想法和需求。目前来看，渠道尤其是运营商，对所有智能手机厂商及其产品都一视同仁。”

“在经济下行的情况下，短期内出货量将会受到影响，这意味着整个拉丁美洲地区在 2022 年和 2023 年的增长率将分别为 0.8% 和 2.5%。这也意味着拉丁美洲将是 2022 年全球唯一实现增长的地区，尽管也是 2023 年复苏最慢的地区。但是，从国家层面来看，各个市场情况也有很区别。”