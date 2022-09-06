根据 data.ai 的 7 月 EMEA（欧洲、中东与非洲）地区出海收入排行榜，前 3 名稳定不变，由腾讯、莉莉丝、IM30 持续占领榜单。米哈游凭藉旗下游戏《原神》的出色表现，在收入榜中跃升到第 4 名。《原神》是一款开放世界角色扮演游戏，其 2.8 版本「仲夏！幻夜？奇想曲！」在 7 月 13 日上线，7 月《原神》在英国、法国和沙特阿拉伯等 EMEA 地区获得了超过 30% 的收入增长。

Tap4Fun 在 7 月排名进入了收入榜前 10。Tap4Fun 旗下主要经营 4X 行军战斗类游戏，按照 EMEA 地区 7 月 iOS 收入排名，《胜利之吻》《Kingdom Guard》和《战地风暴》是其最主要的三款游戏产品。按照 data.ai 游戏 IQ 分类，4X 行军战斗类游戏在 EMEA 地区居 7 月 iPhone 收入榜第一，比第二名的三消-融合类手游高 100%。

在榜单尾部位置，Glacier Inc 排名上升了 10 位，成功跻身 7 月 EMEA 地区收入榜前三十。Glacier Inc 在 EMEA 地区的主要收入来自于放置类角色扮演游戏《X-HERO: Idle Avengers》。与 2022 年 6 月相比，《X-HERO: Idle Avengers》带来的 7 月 EMEA 地区 App Store 海外收入增幅超过了 100%，德国、英国和法国为其 7 月 EMEA 地区收入前三的市场。

根据 data.ai 的估算数据，7 月中国游戏厂商应用出海 EMEA 地区 iPhone 端收入榜单头部位置，《Mobile Legends : Bang Bang》表现抢眼，排名上升 4 位跃居第 8，成为榜单上唯一的 Moba 类游戏。

排名同样上升 4 位的还有《Tarbi3ah Baloot》。《Tarbi3ah Baloot》是广州智品公司针对中东市场开发的赌博纸牌游戏。按照 iPhone 端 7 月收入排名，EMEA 地区的沙特阿拉伯是《Tarbi3ah Baloot》的全球第一大市场。除了收入数据上升显著外，《Tarbi3ah Baloot》在沙特阿拉伯的下载量和活跃用户与 6 月相比也均有提升。

在榜单的腰部位置，《Last Fortress: Underground》排名上升 2 位，进入了第 15 名。按照 7 月 iPhone 端收入，EMEA 地区并非《Last Fortress: Underground》的主要市场，美国、台湾和韩国分别为其排名前三的市场。

可以从 7 月游戏榜单中还观察到，榜单中大部分游戏依旧为 4X 行军战斗类游戏，其次为 RPG 游戏。除此之外，模拟经营类的高收入游戏数量也相对较高。