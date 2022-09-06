印尼农业科技初创公司 Gokomodo 于今日宣布获得了一笔 2600 万美元的 A 轮融资。这笔融资得到了超额认购，领投方为 East Ventures，并得到了 SMDV、Eight Capital、K3 Ventures、Triputra、Waresix、Indogen Capital 等机构的参投。

据了解，成立于 2019 年的 Gokomodo 是一家主打 B2B 模式的农业产品供应链平台，主要其数字化采购、平台电商、产品分销等服务帮助农业综合企业以及农民群体提升采购效率和质量。此外，Gokomodo 也表示，平台目前也已同当地最大的物流初创公司 Waresix 展开了合作，并于此向客户提供物流交付服务。

作为 Gokomodo 的成立背景，农业综合企业（Agribusiness Corporate）是当前印尼 GDP 中的第二大贡献者。这些企业覆盖面积超 4200 万公顷，采购投入市场总额达 300 亿美元。然而，尽管这一细分领域拥有庞大的规模，但其中的供应链高度分散且效率低下，为其中的企业和农民群体的在肥料获取以及工具采购等的农业投入方面造成了很大的难题。Gokomodo 则正是着力于此。

据介绍，目前，Gokomodo 的生态系统中已经涵盖了超 3000 家的企业，其中包括 Sinar Mas、First Resources 与 Sampoerna Agro 等当地头部农业综合企业。Gokomodo 指出，公司已经建立了当地农业综合企业领域最大的企业网络，且相应的土地覆盖范围也为规模之最。

就未来发展而言，Gokomodo 称，接下来的发展重点将包括扩大其平台上的选品种类，提升客户群规模，加强数字平台建设，以及在周边下沉地区建立更多的实体分销点。