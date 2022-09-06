面向开发者的开源低代码开发平台「ILLA Cloud 艾拉云科」宣布完成数百万美元天使轮融资。本轮融资由高瓴创投、源码一粟联合领投。资金将主要用于产品研发和市场推广等。

ILLA Cloud 成立于 2021 年底，在北京和深圳设有研发中心。其核心产品为两个，一是面向开发者的开源低代码开发平台「ILLA Builder」，另一个是开源前端组件库「ILLA Design」，目前均已经在 Github 发布。ILLA 希望通过核心产品帮助开发者全面提高内部工具的开发效率。

高瓴创投项目负责人表示：“在企业数字化加速的大背景下，低代码是对研发场景的重要创新，其通过更加灵活与高性能的配置，帮助企业提升效率、帮助开发者更敏捷地实现目标。ILLA Cloud 作为深耕内部工具场景的低代码平台，以开源驱动产品的生命力，解放了开发者大量的生产力。我们很高兴能从天使轮开始支持 ILLA 团队，期待 ILLA 坚持产品初心，为用户创造长期价值。“

源码一粟李子恒表示：“低代码对开发生态的支持顺应了数字化时代的大趋势，在应对错综复杂业务链路的同时，低代码平台深度绑定并帮助企业在瞬息万变的市场中加速创新和落地。ILLA 的创始团队有着大厂的磨砺，也深刻认知企业客户的痛点所在。期待 ILLA 坚持信念，打磨产品，以创新带来价值。”

ILLA Cloud 创始人兼 CEO 陈龙博表示：“低代码作为一种新型的研发方式已经成为研发链路中不可或缺的一环，专注于内部工具场景的开发工具更是发展蓬勃，我们希望用先进的开发工具帮助开发者从内部工具的低效开发中解放出来，大幅提升开发者在内部工具构建中的开发体验。并且希望借助开源产品天然的全球化优势，跟开发者一起建设优秀的开发者工具”。

在陈龙博看来，ILLA 具有四大特点，可以帮助开发者完成分钟级开发：

一、ILLA 是面向开发者打造的开源研发工具。与传统的无代码/低代码工具不同，ILLA 主产品 ILLA Builder 的特点是「JS 驱动 + 极速部署」，开发者可以直接使用 JS 驱动业务逻辑，使用画布工具进行排版，使用 ILLA 本身直接进行部署，做到 “分钟级开发，秒级部署” 的开发体验。

二、ILLA 对一切开发者都十分友好，工具本身没有复杂的学习成本，也无需精通复杂的前端知识，掌握简单的 JS 语法即可创建业务逻辑，通过拖拉拽快速构建漂亮的页面，从而帮助工程师快速实现想法。

三、ILLA Builder 内置多种连接能力，可以无需任何服务端开发，只需要简单的 SQL 或者 API 配置，即可直接连接主流 Infra 产品，SaaS 和数据库，内部 API 等。做到真正的快速开发，即时响应。

四、ILLA Design 内置多种组件能力，日历，按钮，表单等帮助开发者快速完善需求，无需开发基础组件能力和样式，不断更新的组件库和能力最大限度满足开发者的需求，插件能力支持开发者自定义组件满足自身需求，真正做到 “只需关注逻辑” 的高效开发体验。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。