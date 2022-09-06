蔚来官微宣布联合共同研发的 NIO Air AR Glasses 正式登陆蔚来车商城，首副优惠套装预售价格 2299 元。蔚来介绍，NIO Air AR Glasses 配合车内系统，能实现等效 130 英寸高清巨幕+256 色氛围灯+杜比全景声+7.1.4 沉浸声音响系统，打造影院级车内 3D 观影体验。

从配置上来看，NIO Air AR Glasses 与此前发布的 Nreal Air 保持一致，搭载了索尼 Micro OLED 屏幕，拥有业界标杆级的空间视网膜级显示，能实现 130 英寸空中投屏和 201 英寸 AR 锐彩天幕。

屏幕长宽比 16:9，支持 46° FOV 视场角以，像素密度可达 49PPD，2D 模式下分辨率 1920×1080，3D 模式下分辨率 3840×1080，入眼亮度 400nits，色域 108%sRGB。NIO Air AR Glasses 还支持空中投屏功能，除了能连接蔚来车机系统之外，还能将手机、平板、Mac、掌机、游戏主机等电子设备的屏幕，最大投射至 130 英寸。

用户可以在眼前的空中巨屏上，以各种姿势实时获取电子设备的显示信息，搭配上蔚来的舒适座舱，在车上就能畅享巨幕影院。此外，由于 AR 眼镜可以在收看内容时透过镜片看到真实环境，无论车辆在运动还是静止，视觉感知与身体运动保持同步，加上蔚来和 Nreal 共同开发的防抖算法，能极大减轻车辆行驶中因佩戴产生眩晕感。