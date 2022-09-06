近日，餐饮供应链服务提供商蜀海供应链（以下简称 “蜀海”）宣布完成共计 8 亿元的 B 轮融资，该轮融资由中银投资、中垦基金和公司现有股东华润大消费基金联合领投，公司现有股东君联资本继续追加投资，泰合资本继续担任独家财务顾问。

蜀海供应链成立于 2014 年，是一家专业的第三方食材供应链全托管服务企业。公开资料显示，蜀海服务过海底捞、太二酸菜鱼、丰茂烤串、一麻一辣、遇见小面、客语、蒙自源、炊烟、费大厨、新白鹿、新发现、百基拉等超过 2000 家餐饮连锁品牌。

该公司表示，新一轮融资筹集到的资金将聚焦于企业的数智化升级，助力其持续深耕食材供应链场景，在实践中推动供应链和科技的深度融合，为中国餐饮行业的蓬勃发展贡献更多力量。

华润大消费基金总经理王鑫表示，伴随着中国连锁餐饮行业的崛起和消费者需求的提升，新型综合餐饮供应链平台已经迎来历史性的发展机遇。过去的几年，蜀海业务取得快速发展，形成了全品类、全场景和全供应链环节的综合服务能力，成为餐饮供应链领域的龙头企业。尤其是在今年的北京冬奥会，以及全国多地先后发生的疫情抗击战期间，面对快速更迭的社会需求，蜀海展现出扎实的业务基本功和应对突发事件的适应能力，圆满完成各项保供任务，无愧其龙头企业的地位。我们期待蜀海作为行业龙头，与餐饮企业一同推动中国餐饮行业的发展，用最高的标准、最严的要求、最优质的服务和最好的状态为中国广大消费者带去最安全的餐饮服务。

中银投消费与金融投资主管黄涛指出，蜀海作为社餐供应链龙头企业，有效抵御了疫情防控、餐饮行业波动、原材料通胀等不利因素影响，实现逆势增长，为各类餐饮企业提供了安全、可靠、优质、多样化的食材供应，并在北京冬奥会保障中发挥了突出作用。期待蜀海继续引领食品供应链行业规模化、规范化发展，实现企业、客户、消费者、投资人多方共赢。

泰合资本合伙人梅林提出，社会餐饮规模化进程中，必然伴随而生的是供应链规范化，而优秀的供应链能力从来就是系统工程。蜀海作为食材供应链头部企业，通过十数年的能力建设，已打造成为集全类产品、全国交付、全链服务的平台型企业，疫情期间也为保障居民饮食做出了积极贡献。品牌的背后，品质本身或许就是壁垒。

面对未来发展方向，蜀海供应链总经理龚力表示，食材供应链本身就是一项需要长期发展的事业，对供应链全链路的各项能力需要不断迭代和优化。蜀海供应链始终秉持着长期价值与社会责任的初心，坚持自己的定位，坚定与产业链上下游伙伴协同发展。期待未来能够将蜀海在食材供应、产品研创、食安管控、仓储冷运及数智化供应链等领域的实践经验，进一步提炼和强化，形成更为完备的整体服务解决方案，提供给更多有需求的连锁餐饮、零售企业和团餐客户，实现共享资源、共创价值、共生未来。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。