Ultium Cells 是通用汽车和 LG 能源解决方案的电池合资企业，已在其位于俄亥俄州沃伦的第一家工厂开始生产。据该公司称，早期生产于 5 月开始，而现在更多的是批量生产，并朝着每年 40+ GWh 锂离子电池的目标进行加速。该工厂的电池将用于通用汽车基于 Ultium 平台的电动汽车，包括 GMC Hummer EV Pickup 和 GMC Hummer EV SUV。

在 Ultium Cells 量产之前，LG Energy Solution 正在为其他工厂的 Ultium 车辆提供电池。已经有 800 多人在该工厂找到了新的高科技工作，而在全面生产的情况下，这个数字预计将达到 1,300 人左右。目前，员工专注于培训和加速阶段。

通用汽车和 LGES 将在该工厂投资 23 亿美元，该工厂将利用镍钴锰铝 (NCMA) 电池化学成分和长袋形状系数生产高能量密度锂离子电池。

俄亥俄州的超级工厂是四个计划中的第一个。另外两个——田纳西州和密歇根州——已经在建设中，预计将分别于 2023 年底和 2024 年第三季度开始生产。第四个 Ultium Cells 工厂可能建在印第安纳州。一般规则是在电动汽车工厂附近建立一个新的电池工厂，以简化物流问题。

Ultium Cells LLC – 俄亥俄州沃伦工厂简介：