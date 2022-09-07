根据 Canalys 发布的最新统计数据，2022 年第二季度全球个人智能音频设备出货量同比下降 1.7% 至 9810 万部。作为全球第三大个人智能音频设备市场，印度在本季度实现了逆势而上，出货量大幅增长 55.0%。但印度的增幅不足以抵消全球市场的整体下滑，其中美国下降了 1%，中国下降了 13%。TWS 是唯一实现增长的个人智能音频设备品类，增长了 8%，达到 6300 万部。印度是该品类实现增长的主要驱动力。尽管出货量有所增加，但 TWS 市场价值下降了 2.9%，这意味着宏观经济的下行严重影响了厂商的利润。

印度消费者正在迅速转向 TWS，导致无线颈挂式耳机品类的增长放缓至 11.1%。TWS 在印度的出货量增长了 217.9%，达到 700 万部，占全球市场份额的 11%，创下历史新高。Canalys 分析师 Ashweej Aithal 表示：“如果不是印度实现了大幅增长，全球 TWS 市场可能已经走向衰退。对本地和全球厂商而言，印度对个人智能音频设备的大量需求是一个有利的机会。但在这个竞争激烈、经济环境日益严峻的市场中，厂商必须重新思考自己的战略。” boAt 以 47% 的市场份额领跑印度 TWS 市场，而 Noise 和 OPPO（包括 OnePlus）跻身前三，均实现三位数的增长，分别为 508% 和 583%。

苹果继续引领全球 TWS 市场。虽然 AirPods TWS 系列产品的出货量增速放缓为 2%，达到 1530 万部，但苹果的音频品牌 Beats by Dre 的表现有所改善，帮助苹果在第二季度实现了 13.1% 的整体出货量增长。Canalys 研究分析师 Sherry Jin 表示：“苹果将依靠其广受期待的全新 AirPods Pro，在未来几个季度推动其可穿戴设备、家居和配件品类的出货以及收入增长。为了推动消费者对其产品进行升级迭代以及吸引新买家，下一代 AirPods Pro 不仅要在电池寿命和良好性能等基础上进行改进，还必须能够提供新颖实用的创新功能，如独特的生态系统集成内容消费和健康追踪功能。”

各大厂商已经快马加鞭，为即将到来的节日季做准备，推出新设备，尤其是针对高端市场。Jin 补充道：“三星、小米、OPPO 和其他公司预计将利用各自的 TWS 系列产品，打造相关的生态系统玩法，以增强各自的生态系统用户体验。受经济疲软影响最为严重的是高度商品化的入门级和高端细分市场，因此这些厂商旨在通过上述策略来改善其在高端市场的发展前景。”