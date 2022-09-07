2022 年推进到了下半年，新能源汽车产品可谓是层出不穷，显然中国市场的潜力让这些车企不敢怠慢。在新产品的品类上，几乎覆盖了大多数的使用场景，无论是新造车势力还是传统势力，无论是国内的还是海外的，都不遗余力。毕竟，在下半年，市场是需要新车型来刺激消费的，金九银十叠加来年的春节因素。本篇盘点了部分新车型，让大家有一个认识。

创维 HT-i

创维旗下全新 HT-i 车型上市，该车定位于入门级中型 SUV，最大的亮点在于使用了比亚迪的 DM-i 插混动力系统，日前已开启预售，价格区间为 14.98-19.98 万元。作为创维 EV6 的兄弟车型，HT-i 延续了 EV6 的设计风格，但前脸使用了经过重新设计的进气格栅，创维汽车称之为引力波美学概念。

动力方面，创维 HT-i 搭载骁云-插混系统专用的 1.5L 高效发动机，拥有 43.04% 热效率、最大功率是 81kW、最大扭矩是 135N·m。电池组容量为 33kWh，可有最高 200km 的纯电续航，支持快、慢充，综合续航里程达到了 1267km，最低亏电油耗则低至 5.3L/100km/h。

哈佛双子星

哈弗品牌发布全新 LOGO，旗下的国民神车——第三代哈弗 H6 DHT HEV 上市，官方指导价 14.98 万元，购车用户可享置换、金融等六重礼包；DHT PHEV 车型同步开启预售，55km 车型综合补贴后预售价 16.88 万元，110km 车型综合补贴后预售价 17.68 万元，并同步享受 6 年 12 次保养、首任车主三电终身质保等 8 重礼包。长城汽车的目标是：传统燃油市场的 SUV 王者哈弗 H6 能在新能源时代再创辉煌。

哈弗 H6 PHEV 版本在满油满电的状态下，纯电续航 110km 版本综合工况续航可达 1150 公里，即使在匮电状态下，百公里油耗也能低至 5.6L，一箱油轻松从北京跑到上海。为了验证产品在极限环境下的续航能力，哈弗委托中汽研在零下 40 摄氏度到零上 60 摄氏度的 100 度极限温差下进行续航挑战试验，在经历连续 43 小时不间断行驶后，哈弗 H6 PHEV 完成了高达 1178 公里的超远续航。

在长城汽车柠檬混动 DHT 技术的加持下，国民神车哈弗 H6 带来第三代 H6 超级混动 DHT 双子星，为哈弗品牌的王者征程开拓必胜前路。在全球首次新能源 SUV 极限挑战中，通过全球 6 个国际一流实验室、11 项全球领先的试验验证能力、76 种全球道路场景和极限环境测试，真正做到全球统一水准的高品质。

名爵 MG MULAN

MG MULAN 是 MG 名爵旗下纯电车型，定位全球纯电超能跨界车。新车采用全新的设计风格，长宽高尺寸分别为 4287*1836*1516mm，轴距为 2705mm，同时搭载高功率永磁同步电机，上汽 “魔方” 电池，全系采用常见于高端车的后驱架构设计，起步快、加速好、操控稳，CLTC 工况下续航里程最高可达 520km，可满足用户日常通勤、城际出行等需求，对于广大用户而言是一个很好的选择。

动力方面，为了满足不同用户的需求，MG MULAN 提供单电机版本和双电机四驱版本，其中单电机版本有两种动力，最大功率分别为 150kW(204Ps)、125kW(170Ps)，最大扭矩统一为 250N·m，CLTC 工况下对应续航里程为 520km、425km。双电机四驱版本最大功率为 330kW(449Ps)，最大扭矩为 600N·m，CLTC 工况下续航里程为 460km。加速方面，官方宣称百公里加速时间为 3.8 秒。

路特斯 Eletre

路特斯 Eletre 也向我们展示了诸多魅力：外观多处超跑主动空气动力学套件设计，车身大量使用碳纤维和铝材质，极大减轻车重。车身尺寸方面，新车长宽高分别为 5103/2019/1630mm，轴距为 3019mm；

智能化层面，Eletre 内部配备五块屏幕，其中包含 12.6 英寸超薄主副驾屏，15.1 英寸 OLED 超薄悬浮式触摸屏以及后排 9 英寸可翻折触摸屏。后排屏幕可进行娱乐影音、座椅及空调智能调节，氛围灯及音效快捷设置；新车搭载前后永磁同步双电机、后电驱 2 挡变速器以及全 800V 高压架构，最大功率为 905 马力，最快零百加速 2.95s，最高续航 600km（*该数据为 WLTP 测试标准下）；

6D 底盘技术实现 6 个自由度底盘控制，将制动、空气悬架、CDC 减震、主动稳定杆、后轮转向、车辆稳定控制系统全部集成，提升整车极限操控能力。感知系统由 34 个高性能传感器组成，分别为 4 颗激光雷达、2 个 4D 成像毫米波雷达，4 个角毫米波雷达、7 个 800 万像素摄像头、4 个 200 万像素环视摄像头、12 个超声波雷达和 1 个车内摄像头；芯片算力方面，Eletre 搭载双高通骁龙 8155 芯片，座舱内部采用行业领先的双第三代骁龙座舱平台。

长城坦克双星

坦克品牌正式发布 “越野+新能源” 技术路线以及越野超级混动架构，同时两款量产版混动车型坦克 300 HEV 和坦克 500 PHEV 联袂亮相，再现坦克品牌的硬核时刻，正式开启坦克新能源越野时代。

基于越野超级混动架构，坦克 300 HEV 版本在延续燃油版强悍实力的同时性能再升级。它搭载 2.0T 米勒循环发动机及 9HAT 变速器，拥有 224kW 最大功率和 640Nm 最大扭矩。城市驾驶时电机直接介入，让起步和加速更迅猛，百公里加速进入 9s 以内；在穿越驾驶过程中，电动机亦能提供有助于脱困的额外动力及更长的续航。同时，电动机的加持还大大降低了拥堵过程中的油耗，在节能上 WLTC 工况下百公里综合油耗低至 10L 以内，结合高效率的能量回收系统，在城市工况下油耗更可达 9L 以内。

坦克 500 PHEV 插电混动版承袭 3.0T V6 燃油版车型的 “强大” 性能资产，以 PHEV 插电混动的新能源属性，让 “全能” 重新被定义。凭借 “可油可电” 的全新姿态、“安静如斯” 的全新感受、“强劲澎湃” 的全新体验，将成为中大型豪华越野 SUV“实力玩家” 的首选座驾。

沙龙机甲龙

沙龙汽车正式发布了机甲龙量产版车型，同时机甲龙全球限量版、机甲龙 EVA 限定版，以及机甲龙重装版车型也正式亮相，再次吸引了不少关注机甲风格汽车的消费者的眼光。

此外，沙龙汽车更是宣布了将高阶智能辅助驾驶、4 颗激光雷达、智能四驱系统、无框电吸门、25 英寸 W-HUD 等权益全系标配，这无疑将会吸引更多消费者的关注。在此次沙龙汽车亮相的多款车型中，机甲龙 EVA 车型是沙龙汽车与日本知名机甲动漫 IP 新世纪福音战士联名推出的限定版车型，而基于机甲龙的重装概念版车型则在外形设计上更为夸张炫酷，极具机甲未来感。

岚图 FREE DNA

岚图 FREEDNA 正式上市，新车为岚图 FREE 的个性化定制版，主打先锋设计与强悍性能。座舱部分，岚图 FREE DNA 搭载高通骁龙 8155 芯片，全系标配夜视系统和 20 项 L2+级智能驾驶辅助功能，可实现整车 OTA。此外，岚图 FREE DNA 还在车身前杠、车侧、尾标、内饰中拥有多处定制字标、铭牌，彰显限量的独特车型身份。

动力方面，岚图 FREE DNA 零百加速 4.3 秒，搭载前后双电机，综合最高功率 510kW（694Ps）、峰值扭矩 1040N·m，极速可达到 200km/h，百公里到零最短制动距离仅为 33.8 米。 此外，岚图 FREE DNA 标配米其林高性能运动轮胎，以及 100mm 自适应高低可调空气悬架，悬架匹配经济、舒适、高能、郊游、自定义五种驾驶模式。预购用户还可 1 元选装高性能制动套装，其中包含定制多活塞制动卡钳、大尺寸划线刹车盘、高性能刹车片。

合创 A06

作为首台基于合创 H-GEA 全球纯电架构打造的车型，A06 将提供前置前驱和双电机四驱两种动力，并采用 2 万转高集成、高槽满率、轻量化三合一叠片扁线电机，电机峰值效率高达 97.3%。A06 的四驱版本最高输出功率可达 340 千瓦，零百加速也仅需 3.7 秒，50:50 的黄金轴荷比及 1640mm 轮距同时保证车辆过弯性和稳定性，带来赛车级驾控体验。除了强劲的动力性能，合创 A06 还拥有 630km 超长续航，为舒心的绿色出行提供保障。

合创 A06 更以强大算力的 “智慧大脑”，实现人与车、车与外界、车与智能设备的三维连接。新车全系装载高通 8155 芯片，并搭载全新自研的车机系统 HI-OS，带来 3 秒极速开机体验，配合 14.6 英寸高清中控大屏，为用户打造可游戏、追剧、K 歌的数字感私享娱乐空间。智能驾驶方面，A06 能实现从 0 到 200 米的全域感知覆盖，并提供 22 项高阶辅助功能，配合大数据上传能力和合创智驾场景库，持续提升感知能力。搭载升级后的合创自研 SPA2.5 智能泊车系统，车辆在固定停车位实现自动泊车，并提供平地与立体车库两种智能泊车模式点。

北汽奔驰 EQE

三电系统方面，率先上市的全新 EQE 三款车型均为后驱单电机车型，电机最大功率为 215 千瓦，0~100 公里/小时加速为 6.7 秒。新车搭载总电量为 96.1 千瓦时三元锂动力电池，CLTC 工况下最高综合续航里程可达 752 公里。不仅如此，在最高 128 千瓦的直流快充模式下，车辆仅需 48 分钟即可由 10% 充至 80%。

事实上，面对规模日益扩大的新能源车型，奔驰也在加速转型。今年 5 月，奔驰发布品牌最新战略规划，提出将进一步聚焦豪华，升级产品阵容。产品规划方面，奔驰将现有车型划分为三大矩阵：高端豪华、核心豪华和新生代豪华。

全新 EQE 的外观设计承袭 EQ 家族的先锋豪华特质，除了弓形车身，前脸 “暗夜星阵” 封闭式格栅与照明效果达 260 万像素的智能数字大灯交相辉映，3D 贯穿式螺旋尾灯延续了惊艳的照明效果，20 英寸 AMG 空气动力学轮毂不仅助力续航，更彰显动感气质。

内饰方面，全新 EQE 搭载源自 S 级轿车的 12.3 英寸仪表屏与 12.8 英寸中控屏，细腻画质媲美平板电脑；精致气派的胡桃木饰板与大尺寸屏幕相得益彰。全新 EQE 率先配备主动式环境氛围灯，令灯带颜色伴随车速变化呈现动态流动效果，流光溢彩间强化驾驶氛围。