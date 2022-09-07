9 月 5 日，第二届 F5G 千兆全光家庭高峰论坛暨华为 FTTR 新品发布会在东莞松山湖成举办。华为光接入产品线总裁周军发表了 “超感品质生活” 主题演讲，并发布了业界首款 2000Mbps 全光家庭组网产品——华为 FTTR 全光家庭星光 F30 系列新品。

自 2020 年 ETSI 发布 F5G 标准后，FTTR 全光家庭产业发展进入了快车道。截至 2022 年 8 月，全国已有 85 个省级运营商发布了 FTTR 组网服务，并有多个省市发布了 FTTR 布纤和建设白皮书指导 FTTR 建设。周军介绍，华为在 2020 年首创的 FTTR 全光家庭方案，解决了传统组网 “速率低、覆盖差、漫游卡” 等问题。随着 8K/VR、全屋智能和在线教育等应用蓬勃发展，家宽正在向更高带宽、更多联接和更低时延的体验演进。为给消费者打造超感品质生活，华为推出第三代 FTTR 产品——星光 F30 旗舰版、尊享版和青春版，并带来了三大全新超感体验：

浪漫美感：该系列产品的外观由美学专家设计，精心打磨设计出宝石红、星空银、流沙金、天鹅白四种颜色，完美融入现代家居风格；形态上包括桌面式、挂墙式和面板式，满足多样安装场景，摆放不受限。

科技质感：新品采用全新的 C-WAN 集中化 Wi-Fi 组网架构，由主 FTTR 作为大脑集中管控和调优，实现四大 “极致” 性能升级：第一是让用户体验全屋 2000Mbps 极致速度；第二是带来全屋无死角的极致覆盖，无论何处都是 C 位；第三是通过独创的 SRCN（Seamless Roaming Coordinate Network，无感漫游）技术实现极致漫游，视频通话随心打；第四是支持多达 128 个全屋智能设备同时使用的极致畅联。

智慧体感：一碰联网、 一键守护、一键测速、一秒加速和一键优化的五个 “一” 功能，保障 Wi-Fi 时刻通畅，呵护青少年健康上网，让用户拥有更畅快的智慧体感。

此外，在服务方面，针对 FTTR 全光家庭网络，华为联合运营商提供了 5A 级一站式服务能力，包括精准规划，敏捷安装，智能验收，主动保障和贴心呵护，助力运营商构建 “规建验维优” 全流程的精品服务。

华为光接入产品线总裁周军强调：“华为将携手行业伙伴共建 FTTR 千兆全光家庭产业，用星光点亮每个家庭的数字生活”。