集度与中国探月宣布合作，计划联手推出中国探月工程主题联名车型——ROBO-01 探月限定版，并将于今年 10 月正式发布。此外，集度将成为 “中国探月汽车机器人合作伙伴”，后续双方将在人工智能、人机交互、尖端科技普及等方面展开合作。

集度汽车机器人的首款量产车型正式定名 ROBO-01。其中，ROBO-01 探月限定版将作为该车型首发版本，限定 1000 台，并将于近期启动 “首席体验官计划”。集度将为参与该计划的智能科技探索者打造一系列极具科技范的专属权益，其中包括有机会现场观摩中国航天领域国家级任务火箭发射。

集度 CEO 夏一平表示，“不断突破科技的边界，打造极具未来感、智能化领先、安全可靠的汽车机器人新物种是集度的使命。我们向中国航天精神、探月精神致敬，向航天品质看齐，专注于高阶自动驾驶、人工智能等领域的技术研发，不断推动尖端科技的应用和普及。”

嫦娥奔月航天科技（北京）有限责任公司总经理许兴利表示，“中国自 1960 年开启探索浩瀚宇宙的伟大事业以来，一代代航天人谱写了自强不息、自主创新的历史篇章。集度是极富开拓精神和创新精神的智能汽车开创者，是链接前沿科技与生活场景的桥梁和纽带。我们希望在与集度的后续合作中，发挥好各自的优势，在尖端科技民用领域不断创新，推动民族工业、产业进步。 ”

目前，集度首款汽车机器人 ROBO-01 探月限定版及其普通版车型发布在即，预计 2023 年开启交付。集度官方也在希壤元宇宙中发起了 “探月活动”，汽车机器人首位数字人车主希加加将在今年 10 月 ROBO-01 发布之际正式 “提车”。

同时，集度第二款量产车型的外观设计，将会在 11 月举办的 2022 广州车展期间亮相。网络建设方面，集度首家品牌体验中心年内即将在上海开业，2023 年计划进军国内 46 个城市，开设 100 家门店，初步完成销售网络的布局。