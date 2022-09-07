一家名为 Kleanbus 的英国巴士公司刚刚公布了其模块化平台技术，该技术可以将任何巴士从燃油动力转变为电动汽车。

Kleanbus 认为，更换整个英国现有公交车的柴油和混合动力系统是将该国车队过渡到零排放的最快、最具成本效益的方法。它也适合单层和双层巴士。该公司的模块化平台是与 “领先的一级供应商” 一起开发的，并使用不是永磁体的电动机，因此不含所有稀土材料。Kleanbus 表示，它可以搭乘任何公共汽车，扫描车辆内部并制作原型，并设计一个适合它的定制平台。一旦设计并测试了定制的电动传动系统，只需不到两周的时间就可以用全电动系统对一辆公共汽车进行改装。

将现有的柴油或混合动力巴士从 Kleanbus 转换为电动巴士的成本是购买新电动巴士的五分之一。该公司表示，运营商可以通过多种不同的方式为他们的车辆融资，从预付费用和租赁电池，到不预付任何费用并同时租赁车辆和电池。

“由于 97% 的英国公共汽车由排放大量碳、氮氧化物和颗粒物的柴油发动机提供动力——其中有 35,000 辆在路上行驶——该国面临着迅速使这一重要运输部门和正在努力以足够快的速度行动，”Kleanbus 联合创始人 Joe Tighe 在一份声明中说。“对于私营公司来说，用新的电动巴士更换这些车辆非常昂贵，鉴于车队的周转率，政府补贴将需要很多年。Kleanbus 为实现零排放提供了一种快速有效的方式，使公交车更清洁、更安静、更舒适，并为运营商提供更有价值的资产。”