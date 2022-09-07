Lightyear 已经筹集了 8100 万欧元的资金，以确保生产第一款系列车型 Lightyear 0。这家荷兰初创公司还希望推进其第二款太阳能汽车 Lightyear 2 的开发。这款新电动汽车将瞄准大众市场一旦在 2024 年或 2025 年开始生产，价格为 30,000 欧元。

这笔资金来自一个公共财团，该财团由 Invest-NL 和北布拉班特省和林堡省的区域发展机构（BOM 和 LIOF）以及新的私人基金和现有投资者 SHV 和 DELA 组成。在首次展示三年后，来自 TU Eindhoven 太阳能团队的荷兰初创公司 Lightyear 在 6 月公布了其远程太阳能汽车的最终设计和规格，从 Lightyear One 更名为 Lightyear 0。合同制造商 Valmet Automotive 计划于今年秋季开始生产，首批样车将于 11 月交付。

首席执行官 Lex Hoefsloot 表示：“感谢 Invest-NL、整个财团以及我们的其他投资者和战略合作伙伴的支持，Lightyear 处于有利地位，并将继续按计划交付世界上第一辆太阳能汽车，并朝着更可持续的未来努力。” ，并补充道：“在当前的市场环境下，我们的技术具有令人难以置信的积极社会影响潜力，因此我认为这种能力的投资证明了 Lightyear 的产品愿景。”

该公司宣布了第二款车型 Lightyear 2。如前所述，Lightyear 计划在 2024 年或 2025 年面向大众市场推出的新型太阳能电动汽车预计起价为 30,000 欧元。

尽管许多细节仍不清楚，但 Lightyear 已经为 Lightyear 2 赢得了重要客户：租赁公司 LeasePlan 将接收 5,000 辆汽车。“自 2018 年以来，LeasePlan 一直是我们非常强大的合作伙伴，”Hoefsloot 在 Lightyear 2 的发布会上表示。“今天的公告证明了他们对我们的产品愿景的承诺，即让每个人都可以使用清洁出行。”

最近，Lightyear 宣布与 Koenigsegg 展开开发合作。该公司以其极其强大的跑车而闻名的技术将被整合到大众市场的 Lightyear 2 车型中。