比利时轴向磁通电动机开发商 Magnax 已完成 2000 万欧元的新一轮融资。这笔资金将用于加速产品开发、扩大工程团队并扩大对客户和合作伙伴的支持。

在 A 轮融资中，该公司在今年年初已经能够筹集到 1600 万欧元。加上现在的 2000 万欧元和新的投资者 BIG Capital 和 SFPI-FPIM，资本加起来达到了 3600 万欧元。

BIG Capital 是 Bitexco 的风险投资部门，Bitexco 是医疗保健、能源、电信和太空领域的多学科集团，业务遍及东南亚、欧洲和北美。联邦控股和投资公司 (SFPI-FPIM) 是比利时主权财富基金。但是，该公司没有透露其他投资者的名字。

Magnax 由 Peter Leijnen、Daan Moreels 和 Kester Goh 于 2015 年创立，专注于无轭轴向磁通电机技术，并开发用于汽车和航空航天的电机。商业化是通过两家独立的衍生公司完成的：用于汽车电动汽车的 Traxis 和用于航空航天应用的 Axyal。2020 年 12 月，Magnax 获得了由 Hirschvogel Ventures 牵头的 1600 万欧元 A 轮融资。