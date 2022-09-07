高通技术公司宣布推出第一代骁龙 6 移动平台和第一代骁龙 4 移动平台，面向中端和海量智能手机市场，提供先进的技术解决方案。第一代骁龙 6 提供出色的影像能力、强劲的游戏体验和直观的 AI 辅助。让更多用户能够全面体验覆盖广泛的连接以及持续稳定的高能效和性能。第一代骁龙 4 作为最新的骁龙 4 系移动平台，具有绝佳的性能和 AI 特性，支持无缝、直观的交互体验。此外，该平台凭借先进的影像特性能够支持出色的拍摄能力，并带来更佳的连接体验，让用户能够尽情分享。

高通技术公司产品管理高级总监 Deepu John 表示：“第一代骁龙 6 和第一代骁龙 4 均在各自产品层级中实现了影像、连接、娱乐和 AI 方面的升级。这两款全新移动平台将助力我们的客户为消费者带来先进的解决方案。”

第一代骁龙 6 移动平台

第一代骁龙 6 移动平台能够提供持久稳定的续航和性能，赋能丰富的体验。该平台支持三 ISP，能够以每秒十亿级像素的处理速度，通过三个摄像头同时拍摄色彩出众的画面。此外，该平台还是首个支持单帧逐行 HDR 图像传感器的骁龙 6 系平台，让用户可以拍摄高达 1.08 亿像素的照片，并支持计算 HDR 视频拍摄。第一代骁龙 6 采用第七代高通 AI 引擎，与前代平台相比 AI 性能提升高达 3 倍，全面赋能基于 AI 的活动追踪等智能辅助功能。强劲的游戏特性使第一代骁龙 6 的图形渲染速度提升高达 35%，处理速度提升高达 40%，从而在支持 60+fps 超流畅 HDR 游戏的同时，还可以提供实时响应和高清视觉效果，打造卓越娱乐体验。该平台采用骁龙 X62 5G 调制解调器及射频系统，能够支持 3GPP Release 16 5G 规范和高达 2.9Gbps 的 5G 峰值下载速度，实现覆盖广泛的全球连接。第一代骁龙 6 也是首个采用高通 FastConnect 6700 移动连接系统的骁龙 6 系平台，能够支持 2×2 Wi-Fi 6E。

第一代骁龙 4 移动平台

第一代骁龙 4 是首款 6 纳米的骁龙 4 系移动平台，能够带来绝佳的性能和多天电池续航。与前代平台相比，其 CPU 性能提升高达 15%，GPU 性能提升高达 10%，支持用户流畅地进行多任务处理并享受沉浸式娱乐。第一代骁龙 4 拥有先进的影像技术，它采用三 ISP 并支持多帧降噪，能够拍摄清晰且细节丰富的照片。用户还可拍摄高达 1.08 亿像素的照片，这也是骁龙 4 系所能达到的最佳影像特性。同时，高通 AI 引擎带来更加无缝、直观的终端侧体验。利用回声和背景噪声抑制，用户可通过始终开启的语音助手获得即时支持或进行清晰的语音通话。不仅如此，第一代骁龙 4 采用的骁龙 X51 5G 调制解调器及射频系统，能够支持 2.5Gbps 的超快 5G 峰值下载速度，同时高通 FastConnect 6200 能够轻松支持顶级 2×2 Wi-Fi 和蓝牙。