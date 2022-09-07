无论是 Warung、SariSari 还是 Kirana，对东南亚、印度以及更多的亚洲新兴市场来说，这些在街边随处可见的零售小店都在显得格外重要——它们是当地零售业的重要基础，但在这一进程中却并没能得到同样幅度的数字化程度。而这意味着，面对当下不断加快的移动互联网进程，这些曾经属于消费者日常生活中的一部分很可能会渐渐淡出人们的生活。当然，也正因此，越来越多的当地初创公司也正在加入到这一范畴之中，希望能够帮助这些 “被遗忘者” 们重现属于他们的剧本。

在今年早些时候或者更早之前，我们已经通过 Ula 或者 ElasticRun 的足迹不断见证了这种决心与勇气。本次，我们也将随着 SnappRetail 的步伐把目光转向巴基斯坦这个被外界忽视太多的地方。

SnappRetail 是一家总部位于卡拉奇的巴基斯坦金融科技初创公司。该公司于近日宣布，已经获得了一笔 250 万美元的 Pre-seed 轮融资。据了解，这笔融资由 Zayn Capital 旗下的 BitRate Fund 领投，Antler 和 Century Oak Capital 参投。

针对这笔资金的用途，SnappRetail 称将用于产品开发、招聘以及客户扩展。SnappRetail 表示，其目标是在 2024 年底时覆盖到当地的 13 座城市。此外，SnappRetail 也透露，巴基斯坦有近 90 万家杂货店铺（当地语称之为 Karyana Ka Dukan Daar），公司的最终目标是覆盖到占据其交易量 50% 的那 30 万家。

成立于 2019 年的 SnappRetail 主要通过其 POS 机硬件产品和运营管理平台帮助当地零售商家完成自身业务的数字化转型。SnappRetail 称，除了更好地对库存、库存订购和营销分析进行管理之外，其平台还能使商家数字支付和银行卡支付的的功能。此外，商家还能通过平台的小额信贷服务获得营运资金支持。

而作为 SnappRetail 的成立背景，据介绍，现阶段，巴基斯坦的大部分商家仍基于非数字化工具——纸和笔来完成业务的运作记录，这严重影响了其运营效率。SnappRetail CEO 兼联合创始人 Rasheed 更是指出，在巴基斯坦，仅有 1% 不到的零售商家支持信用卡或者借记卡刷卡付款，且这一数字在杂货领域甚至只有 0.2%。在这里，现金仍是绝对主要付款方式。因此，公司希望通过其为商家提供的硬件产品和相关的配套服务解决以上的这些弊端。SnappRetail 表示，使用了公司服务的商家可以在其收入方面获得 25% 到 50% 的提升。

最后回到 SnappRetail 本身。基于它的 “似曾相识”——在亚洲范围内但又在当地 “尚属罕见” 的举措与目标，笔者想在这里引用上周文章中 “巴基斯坦版京东” 创始人的创始出发点作为本文的结尾：

“亚洲市场在消费互联网领域呈现出了一幕幕相似但却各自处于不同发展阶段的剧本···那些出现在其他地区的景象也会在之后的四到五年内在巴基斯坦重现。”