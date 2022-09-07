斯巴鲁正在开发其 EyeSight 驾驶员辅助系统的更新版本，以改进流行的技术。新系统将从 2025 年开始引入，并将使用人工智能来提高计算机识别能力。它将建立在斯巴鲁现有的立体摄像系统的基础上，并部分在东京涩谷附近的人工智能开发中心斯巴鲁实验室投入使用。

在最近谈到改进的 EyeSight 系统时，斯巴鲁实验室主任兼高级项目经理 Eiji Shibata 表示，该汽车制造商并不专注于自动驾驶，而是提高安全性。“斯巴鲁的做法是如何尽快将交通事故死亡人数减少到零，而不是专注于自动驾驶，”Shibata 指出。

鉴于斯巴鲁的重点是安全性，它并没有透露该系统将提供何种程度的自动驾驶能力。斯巴鲁实验室副主任 Toru Saito 补充说，这家汽车制造商也没有立即计划为其自动驾驶系统采用激光雷达传感器。

根据 Saito 的说法，将摄像头与人工智能结合使用是一种更好的解决方案，并且可以创建改进的 3D 图像，因为这两个摄像头可以从不同角度对物体进行三角测量。

“立体相机的使用在人工智能方面具有巨大的优势，” 斋藤告诉《汽车新闻》。“其他汽车制造商追求多解决方案，并使用雷达、单目摄像头和激光雷达。但立体相机能够完成这三种技术单独完成的工作。”

斯巴鲁还计划在其下一代 EyeSight 系统中引入先进的新自动停车功能，Shibata 指出，停车场事故占所有交通事故的三分之一。

斯巴鲁 EyeSight 计划的详细信息是在该公司透露已售出超过 500 万辆配备当前系统的汽车后不久发布的。该系统于 2008 年 5 月首次推出，目前已安装在全球销售的所有斯巴鲁车型中的 91% 上。