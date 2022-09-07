近日，中国商业航天企业银河航天完成最新一轮融资，投后估值约 110 亿元人民币。本轮融资由建银国际领投，安徽省三重一创基金、合肥市产投、真为基金跟投，老股东君联资本、混沌投资持续跟投。

据了解，银河航天成立于 2018 年，是我国商业航天及卫星互联网领域第一家独角兽企业。今年 3 月 5 日，我国首次批量研制的六颗低轨宽带通信卫星——银河航天 02 批卫星成功发射，该批卫星与银河航天首发星共同组成了我国首个低轨宽带通信试验星座，并构建起星地融合的 5G 试验网络——“小蜘蛛网”。

目前，“小蜘蛛网” 已完成多项卫星互联网应用验证，包括国内首次低轨宽带通信卫星与 5G 专网的融合测试、国内首次 V 频段低轨卫星测控、低轨宽带试验星座的车载 “动中通” 测试和多星连续通信测试等，迈出了星地融合网络建设的重要一步。

银河航天创始人、董事长兼 CEO 徐鸣说，本轮融资将主要用于卫星互联网相关技术的研发和商业应用的开拓。银河航天将加速可堆叠平板卫星、星上灵活调配的多波束相控阵技术、柔性太阳翼、数字处理载荷等核心技术的攻关，并加速构建卫星低成本批量化制造能力，一步一个脚印向高速泛在、天地一体、万物互联的 6G 时代迈进。

目前，银河航天的新一代可堆叠平板卫星已经进入正样研制阶段，这也是国内首款平板卫星，将于明年初择机发射。

徐鸣表示，可堆叠平板卫星的研制将有助于卫星的批量制造以及大规模星座的快速部署。未来，银河航天将抓住新型举国体制下的发展机遇，充分发挥商业航天小步快跑、快速迭代的优势，不断创新、突破自我，助力我国卫星互联网建设。

注：具体融资金额由投资方或企业方提供，动点科技不做任何背书。