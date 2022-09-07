近日，中国联通公布 2022 年数据中心交换机集中采购结果，中兴通讯面向算网一体时代数据中心的汇聚交换机产品 ZXR10 9900X 系列和接入交换机产品 ZXR10 5960X 系列成功中标。中标的产品将用于建设中国联通 CT 云、IT 云、业务云等网络，助力中国联通实现 “大联接、大计算、大数据、大应用、大安全” 五大主业战略。

作为 “东数西算” 的重要参与者，中国联通致力于加快统筹推进数据中心、云计算与网络的深度融合，构建布局合理、网络先进、云网协同的算网一体化体系。为了全面承接 “东数西算” 工程，并不断优化 “5+4+31+X” 资源池建设，中国联通启动新一轮数据中心交换机集采工作。

在本项目中，中兴通讯提供的 ZXR10 9900X 系列和 ZXR10 5960X 系列交换机产品均采用领先的硬件架构、高集成低功耗的自研芯片和全方位的环保节能设计，支持丰富的数据中心特性、高可靠的 MC-LAG 和弹性可扩展的 SDN（Software Defined Network，软件定义网络）功能。同时，ZXR10 9900X 系列可提供超大交换容量和高密度的 10GE/40GE/100GE 接口，满足大容量数据中心业务汇聚需求。ZXR10 5960X 系列提供灵活可编程能力，满足业界高密度 25GE/10GE 接入和 100GE/40GE 上行主流组网需求，支持数据中心网络大规模高速融合业务的部署。以上中兴通讯两大系列交换机为中国联通提供高性能、高品质、高可靠的新一代数据中心网络解决方案，助力中国联通构建大规模高弹性、长期演进、面向云计算虚拟化的数据中心网络。