苹果今日宣布推出 iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max，通过灵动岛的全新设计引入直观体验 iPhone 的方式，并新添全天候显示。iPhone 14 Pro 搭载 A16 仿生芯片，带来一组更上新高的 Pro 级摄像头系统，配备四合一像素传感器、首度应用于 iPhone 的 4800 万像素主摄，并采用光像引擎提升图像管线，大幅提升低光照片质量。有了车祸检测功能，它甚至还可应对紧急状况。iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 将推出 4 种绝美配色：暗紫色、银色、金色和深空黑。9 月 9 日开启预购，9 月 16 日（星期五）开始发售。

先进显示屏

iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 采用精美手术级不锈钢材料和质感优异的哑光玻璃制成，共推出 4 种配色。提供 6.1 英寸和 6.7 英寸两种尺寸，两款机型均采用支持 ProMotion 技术的全新超视网膜 XDR 显示屏，在全新 1Hz 刷新率和多项节能技术的加持之下首次在 iPhone 上实现全天候显示。这让新的锁定屏幕变得愈加实用，时间、小组件和实时活动始终一目了然。这块先进的显示屏还带来与 Pro Display XDR 显示器一样的 HDR 峰值亮度，也是 iPhone 迄今最高的户外峰值亮度：至高可达 2000 尼特，是 iPhone 13 Pro 的两倍。

iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 采用坚固程度远超玻璃面板的超瓷晶面板，继续提供领先的耐用特性，抗水防尘，可抵御常见的意外泼溅。

灵动岛：互动式用户体验

灵动岛给用户带来与 iPhone 交互的全新方式，模糊了硬件和软件的界限，实时变化显示重要的提醒、通知和活动。随着灵动岛的推出，原深感摄像头经过重新设计，以缩小占用的显示空间。在不影响屏幕内容显示的前提下，灵动岛保持活跃状态，让用户仅需长按即可使用控制选项。地图、音乐 app 或计时器等保持后台运行的活动始终可见并可交互。此外，灵动岛还适用于 iOS 16 中通过 “实时活动” 提供信息（如比赛得分和拼车信息）的第三方 app。

Pro 级摄像头系统

iPhone 14 Pro 通过光像引擎让计算摄影功能再上新高，软硬件的深度集成之下，所有摄像头在中低光摄影中的表现实现大幅飞跃：主摄提升多达 2 倍，超广角摄像头提升多达 3 倍，长焦摄像头提升多达 2 倍，原深感摄像头提升多达 2 倍。图像质量的大幅跃升归功于光像引擎技术，它将深度融合在图像处理中提前，从而呈现出令人惊叹的细节、捕捉到细腻微妙的纹理、让色彩更出众，并在照片中保留更多信息。

这是 Pro 产品线首次采用搭载四合一像素传感器的全新 4800 万像素主摄。四合一像素传感器可根据拍摄照片进行调整，还具备第二代传感器位移式光学图像防抖功能。对于大多数照片，四合一像素传感器会将每 4 个像素合并为一个大像素（单位像素尺寸相当于 2.44 微米），从而可在低光条件下拍摄到优质的影像，并将照片大小保持在实用的 1200 万像素。四合一像素传感器还支持 2 倍长焦选项，利用该传感器正中的 1200 万像素拍摄全分辨率照片和 4K 视频，无需数码变焦。该选项能够以常用焦距带来光学品质成像，对于人像模式等功能来说非常实用。四合一像素传感器还可惠及 Pro 工作流，针对 ProRAW 中的细节呈现进行了优化。此外，利用专为四合一像素传感器量身定制的机器学习模型，iPhone 现可以 4800 万像素拍摄 ProRAW 影像，呈现前所未有的丰富细节，可供专业用户展开全新的创意工作流。

Pro 摄像头系统的其他升级和功能包括：

全新 1200 万像素超广角摄像头（单位像素大小为 1.4 微米），呈现的图像更清晰、细节更丰富，让原已强大的微距摄影性能更上一层楼。

优化的长焦摄像头提供 3 倍光学变焦。

全新原深感摄像头采用 ƒ/1.9 光圈，提升低光环境下的摄影摄像表现。借助首次配备的自动对焦功能，原深感摄像头可以在低光环境中更快地对焦，并从更远处自拍合影。

全新自适应原彩闪光灯经过全面重新设计，采用 9 LED 阵列，会根据用户选择的焦距更改闪光模式。

强大的计算摄影优势如夜间模式、智能 HDR 4、支持人像光效的人像模式、夜间模式人像、给每张照片带来个性化色彩的摄影风格，以及 Apple ProRAW 等。

全新的运动模式可拍摄出无比丝滑的视频，应对大幅的抖动、位移和震动，甚至在运动中拍摄时也不例外。

电影效果模式现已支持 4K 30 fps 和 4K 24 fps 视频拍摄。

Pro 级视频工作流，包括 ProRes3 和端到端杜比视界 HDR 工作流。

车祸检测

iPhone 14 系列的所有机型均推出了前所未有的安全功能，能够在最关键的时刻提供紧急救助。iPhone 的车祸检测功能配备可以检测到高达 256 g-force 的全新双核加速感应器和高动态范围的陀螺仪，能监测到严重的汽车撞击，并在用户失去意识或者无法触及 iPhone 时自动拨打紧急电话。这些功能基于气压计等现有元件，如气压计现可用于检测车厢内部气压的变化；GPS 引入更多速度变化的数据，而麦克风则能够识别车祸发出的特有巨大噪声。Apple 自主设计的先进运动算法历经超过一百万小时的真实世界驾驶和碰撞记录数据的训练，令精度得到进一步提升。配合 Apple Watch 使用时，车祸检测功能可无缝结合两部设备各自的独特优势，帮助用户有效得到救助。当检测到重大车祸时，Apple Watch 的屏幕上将会显示紧急服务通话界面，因为该设备很可能离用户更近；而如果 iPhone 在附近，则将通过 iPhone 拨打电话，以尽可能保证连接质量。

A16 仿生芯片

iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 上搭载的 A16 仿生芯片性能超卓，解锁了灵动岛等体验，并带来极强大的计算摄影性能。这枚由两颗高性能核心和 4 颗高能效核心组成的 6 核中央处理器带来的速度提升至高可达 40%，并可举重若轻地处理高负载任务。A16 仿生芯片采用经加速的 5 核图像处理器，内存带宽提升多达 50%，极为适合运行图形密集型游戏和 app，而全新 16 核神经网络引擎的处理能力高达每秒 17 万亿次运算。利用 Apple 业内领先的融合架构将高性能与高能效结合在一起，这枚芯片可在耗电量极低的情况下提供更高的性能，从而实现全天候电池续航。

作为 Pro 级摄像头系统的基础，A16 仿生芯片驱动了出众的计算摄影功能。中央处理器、图像处理器、神经网络引擎和图像信号处理器无缝协作，为全新的摄像头硬件提供支持，可对每张照片进行多达 4 万亿次操作。

iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 提供暗紫色、银色、金色和深空黑 4 种配色，以及 128GB、256GB、512GB 和 1TB 存储容量，将于北京时间 9 月 9 日（周五）晚 8 点起开始预购，两款机型将于 9 月 16 日（周五）正式发售。iPhone 14 Pro 和 iPhone 14 Pro Max 的起售价分别为 7999 元和 8999 元。