苹果今天发布了 iPhone 14 和 iPhone 14 Plus，包含 6.1 英寸和 6.7 英寸两种尺寸。iPhone 14 和 iPhone 14 Plus 摄像头系统搭载全新主摄和前置原深感摄像头，视角独特的超广角摄像头，并采用光像引擎提升图像管线，能够拍摄出惊艳照片和视频。两种机型都采用配备 5 核图形处理器的 A15 仿生芯片。iPhone 14 和 iPhone 14 Plus 推出至关重要的安全性能，例如车祸检测。

iPhone 14 和 iPhone 14 Plus 提供午夜色、蓝色、星光色、紫色和红色 5 种配色选择。两款机型于 9 月 9 日（周五）起接受预购，其中 iPhone 14 于 9 月 16 日（周五）正式发售，iPhone 14 Plus 于 10 月 7 日（周五）正式发售，起售价分别是 5999 元和 6999 元。

在 iPhone 14 和 iPhone 14 Plus 中，不论是 6.1 英寸机型还是 6.7 英寸机型，都采用精美耐用的航空级铝金属设计，并具备 5 种绚丽外观。iPhone 14 Plus 拥有更大显示屏，适合在线播放影片和玩游戏，为有史以来电池续航最强的 iPhone。两种机型都更新了内部设计，增强了散热性能。绚丽的超视网膜 XDR 显示屏采用 OLED 技术，HDR 峰值亮度可达 1200 尼特，还拥有 2,000,000:1 的对比度并支持杜比视界。

iPhone 14 和 iPhone 14 Plus 都采用 iPhone 特有的超瓷晶面板，耐用度高，硬度超越玻璃面板，可抵御常见液体的意外泼溅，还能抗水、防尘。

光像引擎带来低光表现巨大跃升

iPhone 14 和 iPhone 14 Plus 搭载具备更大感光元件和像素尺寸的 1200 万像素主摄、全新前置原深感摄像头，以及超广角摄像头用于拍摄更宽广的场景。除此之外，光像引擎也带来低光表现的巨大跃升。

通过软硬件深度集成，光像引擎能够提升所有摄像头在中低光环境下的表现：超广角摄像头表现提升可达 2 倍，原深感摄像头表现提升可达 2 倍，全新主摄表现提升可达 2.5 倍。光像引擎带来图像质量的飞跃，它将深度融合在图像处理中提前，从而呈现出令人惊叹的细节、捕捉到细腻微妙的纹理，让色彩更出众，并在照片中保留更多信息。

双摄像头系统的升级和亮点：

全新主摄采用更大的 ƒ/1.5 光圈和 1.9 微米像素，在所有光照环境下都能优化照片和视频的拍摄，展现更多细节、更好地定格动态，噪点更少、曝光速度更快，并具备传感器位移式光学图像防抖。

全新原深感摄像头采用 ƒ/1.9 光圈，提升低光环境下的摄影摄像表现。借助首次配备的自动对焦功能，原深感摄像头可以在低光环境中更快地对焦，并从更远处自拍合影。

全新的运动模式可拍摄出无比丝滑的视频，应对大幅的抖动、位移和震动，甚至在运动中拍摄时也不例外。

超广角摄像头带来更广阔的独特视角，并能在光像引擎的加持下提升低光环境中的摄影表现。

改进后的原彩闪光灯比之前明亮 10%，均匀度更好，光线更统一。

电影效果模式现已支持 4K 30 fps 和 4K 24 fps 拍摄。

端到端杜比视界 HDR，仅在 iPhone 上提供。

车祸检测

iPhone 14 系列的所有机型均推出了前所未有的安全功能，能够在最关键的时刻提供紧急救助。iPhone 的车祸检测功能配备可以检测到高达 256 g-force 的全新双核加速感应器和高动态范围的陀螺仪，能监测到严重的汽车撞击，并在用户失去意识或者无法触及 iPhone 时自动拨打紧急电话。这些功能建立在现有元件的基础上。例如，气压计现在可以监测到车厢内部气压的变化，GPS 引入更多速度变化的数据，而麦克风则能够识别车祸发出的特有巨大噪声。Apple 自主设计的先进运动算法历经超过一百万小时的真实世界驾驶和碰撞记录数据的训练，令精度得到进一步提升。配合 Apple Watch 使用时，车祸检测功能可无缝结合两部设备各自的独特优势，帮助用户有效得到救助。当检测到重大车祸时，Apple Watch 的屏幕上将会显示紧急服务通话界面，因为该设备很可能离用户更近；而如果 iPhone 在附近，则将通过 iPhone 拨打电话，以尽可能保证连接质量 5。

A15 仿生芯片

iPhone 14 和 iPhone 14 Plus 采用的是 iPhone 13 系列同款 A15 仿生芯片。5 核图形处理器的速度超卓，让视频类 app 和高性能游戏的图像变得更流畅。除此之外，它还能驱动非凡的摄像头表现，例如光像引擎和电影效果模式。与此同时， iPhone 亦保证了优秀的电池续航，并且使用安全隔区保护用户的隐私和安全。6 核中央处理器能够顺畅高效地处理性能要求极高的任务，16 核神经网络引擎每秒运算 15.8 万亿次，可加快第三方 app 和 iOS 16 中机器学习的运算速度。

用户可从北京时间 9 月 9 日（周五）晚 8 点起预购 iPhone 14 和 iPhone 14 Plus，iPhone 14 将从 9 月 16 日（周五）开始发售，iPhone 14 Plus 将从 10 月 7 日（周五）开始发售。iPhone 14 和 iPhone 14 Plus 提供午夜色、蓝色、星光色、紫色与红色 可选，包括 128GB、256GB 和 512GB 3 种可选存储容量，起售价分别是 5999 元和 6999 元。