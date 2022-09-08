北京时间 9 月 8 日凌晨 1 点，一年一度被称为「科技界春晚」的苹果秋季新品发布会在加利福尼亚州库比蒂诺 Apple Park 园区的史蒂夫乔布斯剧院如约召开，并且在苹果官网中进行了全球同步直播。虽然今年的秋季新品发布会比以往提前了不少，但却丝毫没有影响果粉们高涨的热情。作为最有号召力之一的科技公司，苹果几乎每年都能带给大家惊喜，这次也不例外，iPhone14 系列手机和新一代智能手表 Apple Watch Series 8 都在本次发布会上如期发布，亮点十足！

在本次发布会上，iPhone14 的外观从 “刘海屏” 转变为 “叹号屏”，还附带功能作用；iPhone14Pro 机型搭载了更好更快的 A16 处理器，相机后置主摄像头也升级到了 4800 万像素；以及饱受关注的电池续航时间也得到了进一步的提升。

除了备受瞩目的 iPhone14 系列新机之外，新款 Apple Watch 也迎来了自诞生以来最大的改变：新增了体温感应器和女性健康功能。

除了以上的重大更新之外，搭载 M2 芯片的 iPad Pro 和 Mac 以及全新的 Macos 预期也会在稍后的 10 月再行发布。相较本次发布会已经发布的新品，搭载 M2 芯片和新 Macos 的新款 Mac 同样令人期待。此前 WWDC2021 苹果开发者大会上，发布的苹果最新的 macOS 系统 macOS Ventura 展示了许多新功能——比如可以自动整理打开的所有 App 和窗口，让用户在专注投入工作的同时能对所有状况一目了然的台前调度功能；以及可以利用连续互通相机将 iPhone 用作网络摄像头，从而将 Mac 与其他设备连续互通协同工作的创新功能等等，都令人眼前一亮。

如果想在新版本发布更新后第一时间顺畅的体验 macOS Ventura，那么一定要提前将 Mac 调整到最佳状态。如果在更新时还有系统和软件残留的旧文件，有可能导致升级系统后报错闪退无法打开，甚至导致系统升级失败。想要确保在更新前系统保持最佳状态——MacPaw 旗下的专业清理软件 CleanMyMac X 或许可以助你一臂之力。

CleanMyMac X 是一款下载量超过 2500 万次、广受好评并且取得苹果官方认证的 Mac 清理优化软件。它有无比全面的优化功能，可以帮助用户更轻松的管理 Mac。

它独有的维护模块，可以帮助用户移除和轮转系统中的旧日志文件、重建 MacBook 上的选定数据库、修复磁盘权限、验证启动磁盘、重新索引 Spotlight、重建启动服务数据库以及运行其他日常的维护任务，让 Mac 一直保持最佳状态运行。为更新 macOS Ventura 创造良好的运行环境。

除了强大的维护模块之外，它还能一键智能扫描、查找恶意软件、管理应用程序。最新更新的版本还新增了菜单的新功能，可以实时监控 Mac 的所有关键区域，接收有关系统维护的建议，查看恶意软件、评估 Mac 的运行状况和稳定性等。

相信在全新 M2 芯片的加持下，更新后的 mac 一定会更加令人惊艳。如果想要在 macOS Ventura 更新后第一时间就立刻体验，那么一定要提前下载好 CleanMyMac X 提前为 macOS Ventura 创造一个绝佳的运行环境！新版本现已开放下载，试用版和付费版中均可使用。

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