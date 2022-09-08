苹果今日推出 Apple Watch Series 8 和新款 Apple Watch SE。Apple Watch Series 8 沿用 Apple Watch 设计元素，配备大尺寸全天候视网膜显示屏和坚固抗裂的表镜，拥有长达 18 小时的电池续航时间，在心电图 app 和摔倒检测等行业领先的健康与安全功能基础上，新增体温感应、回推估算排卵日、车祸检测和国际漫游等功能。新款 Apple Watch SE 提供 Apple Watch 核心体验，包括健身记录跟踪、高低心率通知和 SOS 紧急联络，以及全新车祸检测功能和全面重新设计、完美适配三种经典表壳外观的表背。两款产品均搭载 watchOS 9，推出 “月相” 表盘和 “大都会” 表盘等新款和更多定制化表盘、加强版体能训练 app、睡眠阶段，以及全新的用药 app。

Apple Watch Series 8 和 Apple Watch SE 将于 9 月 9 日起开放订购，并于 9 月 16 日（周五）起发售，两款产品起售价分别为 2999 元和 1999 元。

为女性健康带来的手腕温度感应

月经周期对女性健康至关重要，被众多医生视为一项生命体征。Apple Watch Series 8 全新推出创新性体温感应功能，为女性提供更进一步的健康状况评估。相关数据与所有其它健康数据一样，受到严格的隐私保护。

Apple Watch Series 8 采用独特的双传感器温度感应方法，一个传感器位于表背贴近手腕处，另一个位于显示屏下方，借此减少因外部环境导致的误差。

夜间手腕温度可作为衡量体温的良好指标。Apple Watch Series 8 中的两个传感器在用户睡眠期间每 5 秒读取一次手腕温度，并可以测量小到 0.1 摄氏度的体温变化。在健康 app 中，用户可以看到自己夜间体温与基线体温的变化对比，导致变化的原因可能是运动、时差，甚至是疾病 2。

利用 Apple Watch Series 8 的全新体温感应功能，用户能收到回推估算排卵日信息。了解排卵时间有助于生育规划，而 Apple Watch Series 8 在健康 app 中提供的推算信息可帮助用户更便捷地了解何时排卵。体温感应功能还能提高经期预测的准确度。

此外，通过 iOS 16 和 watchOS 9，当经期纪录与预测结果出现可能的偏差时，例如经期不规律、频率过低、经期延长或持续的点滴出血等，使用 “经期追踪” 的用户都会收到提示，因为此类偏差也许是潜在健康状况的征兆。

车祸检测

为了实现 “车祸检测” 功能，Apple 开发了一款先进的传感器融合算法，该演算法利用了 Apple Watch 上功能更强大的全新陀螺仪，以及所有智能手表中动态范围最高的加速感应器。为了创建该算法，Apple 在专业碰撞测试实验室中，通过这些新型运动传感器收集常见的轿车在模拟车祸中的数据，包括正面碰撞、追尾碰撞、侧面碰撞及翻车。除运动数据外，车祸检测还使用气压计、GPS 和 iPhone 上的麦克风捕获的数据，以检测代表发生重大车祸的独特模式。

Apple Watch 检测到重大车祸时将确认用户状态。如果用户在 10 秒倒计时后没有响应，设备将拨打急救呼救电话。紧急救援人员将收到用户的设备位置信息，该信息也会共享给用户的紧急联系人。当 Apple Watch 和 iPhone 配对使用时，两个设备上的车祸检测功能可以无缝配合，有效为用户提供帮助。当检测到重大车祸时，Apple Watch 屏幕上将会显示紧急呼救界面，因为该设备很有可能离用户更近；如果 iPhone 在附近，则会通过 iPhone 拨打紧急呼救电话，尽可能保证连接质量。

低电量模式

为了让用户可以更长时间保持联系，全新的低电量模式可以延长电池续航时间，Apple Watch Series 8 配合 iPhone 使用时的续航最长可至 36 小时 3。这种新模式下会暂时禁用或限用部分传感器和功能，包括全天候视网膜显示屏、自动开始体能训练、心脏健康通知等。

watchOS 9

最新的软件为这一全球领先的可穿戴操作系统带来功能更新和体验提升：

国际漫游将于今秋晚些时候推出。依托该功能，用户可以在国外旅行时保持连接蜂窝网络。蜂窝数据计划可从 iPhone 扩展到 Apple Watch，用户只需支付少量费用或无需支付额外费用，且全球 30 多个运营商都将提供该服务 4。

watchOS 9 中完全重新设计的指南针 app 可显示更多深度信息与 3 种独特视图。这款 app 可显示新的混合视图，同时显示模拟指南针盘面与数字视图。旋转数码表冠即可显示另一个视图，包括纬度、经度、海拔和坡度信息，以及可显示指南针航点与回溯功能的定向视图。回溯功能利用 GPS 数据创建用户曾走过的路线，这在用户迷路或迷失方向时格外实用，可以帮他们找到返程路线。该功能会在用户进入野外地区时自动在后台开启。用户可以利用 “指南针航点” 功能直接在 app 内快捷方便地标记位置或重要地点。轻点指南针航点图标即可放置航点，选中一个航点就可以有针对性地查看该航点的方向与大致距离。

watchOS 9 中的体能训练 app 推出全新训练进程视图，如分段、单段和爬升高度视图，为用户提供更精确的训练数据。用户还可利用心率区间、自定义训练计划、测速功能及将于今年晚些时候推出的竞速路线等高级训练体验，让锻炼效果更上一层楼。对于铁人三项与任何包括游泳、自行车或跑步的分段式活动，全新多项目运动体能训练功能都可以自动识别并轻松切换训练模式。watchOS 9 带来更多数据和功能，帮助追踪用户的跑步效率。包括步长、触地时间和垂直振幅的全新跑姿测量指标都可添加至体能训练视图。

watchOS 9 的睡眠追踪功能新增睡眠阶段，让用户更加了解自己的睡眠。Apple Watch 通过来自加速感应器和心率传感器的信号，检测用户是处于快速动眼睡眠阶段、核心睡眠阶段，还是深度睡眠阶段。用户会在 Apple Watch 上的睡眠 app 看到睡眠阶段数据，可以在 iPhone 健康 app 中查看更多详细信息，如交互式睡眠阶段图表，还可以在睡眠对比图表中查看睡眠时间、心率和呼吸频率。

Apple Watch 和 iPhone 新推出的用药 app 可为用户创建药物清单，建立日程和提醒事项，并在健康 app 中查看药物信息，从而帮助用户管理和追踪所服用的药物、维生素和营养剂 7。

Apple Watch Series 8

Apple Watch Series 8 将为用户提供一系列表壳外观、颜色，及表带款式，以满足不同个性风格。Apple Watch Series 8 将推出 41 毫米和 45 毫米两种尺寸的铝金属和不锈钢表壳，适配所有表带。铝金属表壳的 Apple Watch Series 8 有星光色、午夜色、银色和红色 4 种配色可选，不锈钢表款有银色、石墨色和金色 3 种配色可选。有了 Apple Watch 定制坊，Apple Watch Series 8 可以搭配该系列中的任一款表带。

Apple Watch Nike 和 Apple Watch Hermès 也将在今秋推出全新的表带和表盘。Nike 将推出全新鲜艳配色的运动表带，以及直接在表带上编织 “Just Do It” 标志的全新回环式运动表带。今秋开始，所有使用 watchOS 9 的 Apple Watch 用户（包括非 Nike 表款的用户）都将可使用 Nike 表盘，包括即将推出的新配色回弹表盘。

Apple Watch Hermès 推出两款全新表带：H Diagonal 和 Gourmette Metal。H Diagonal 表带上有数百个 Hermès H 微型孔，呈现优雅风姿，而 Gourmette Metal 表带采用抛光不锈钢链和黑色皮革，可在手腕上缠绕两圈。Hermès 的新表盘 “幸运马” 极具创意，与新表带相得益彰，通过表盘上的动画骏马形象彰显品牌的马术文化，这匹马在用户放下手腕时会进入睡眠，抬起手腕时则会醒来。

Apple Watch SE

新款 Apple Watch SE 集先进功能和全新低价于一身，对于初次接触 Apple Watch、使用家人共享设置、馈赠亲友的用户而言是绝佳的选择。Apple Watch SE 也迎来重大升级，包括搭载与 Apple Watch Series 8 和 Apple Watch Ultra 相同的先进双核处理器的 S8 SiP 芯片，令新款 SE 的处理速度较上一代提升 20%，还新增车祸检测和国际漫游功能。

新款 Apple Watch SE 保留了之前的表壳设计，但重新设计了尼龙复合材质的配套表背，令其更加轻便。随着 watchOS 9 的推出，Apple Watch SE 的用户可以享受全新的指南针 app，以及更加强大的健身与健康功能。Apple Watch SE 提供 40 毫米和 44 毫米两种尺寸的铝金属表壳，以及午夜色、星光色和银色 3 种表壳配色，并适配所有表带。

价格与上市时间

即日起可订购 Apple Watch Series 8 和 Apple Watch SE，零售店将于 9 月 16 日（周五）起正式发售。Apple Watch Series 8 起售价为 2999 元，Apple Watch SE 起售价为 1999 元。

9 月 12 日（周一）起，watchOS 9 可供 Apple Watch Series 4 及后续机型下载使用，需要配合运行 iOS 16 的 iPhone 8 或后续机型，或者 iPhone SE（第二代）或后续机型。