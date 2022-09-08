苹果今天宣布推出 Apple Watch Ultra，采用全新设计，并新增为耐力型运动、野外探索与冒险活动打造的多种功能。Apple Watch Ultra 采用 49 毫米钛金属表壳与平面蓝宝石玻璃表镜，配备迄今面积最大、亮度最高的 Apple Watch 显示屏。可自定义的操作按钮方便用户快捷使用多种实用功能。Apple Watch Ultra 拥有所有 Apple Watch 中最出色的电池续航表现，在正常使用条件下最长可达 36 小时。此外，通过全新的低功耗设置，电池续航时间更可延长至最高 60 小时，适合连续多日佩戴使用。专为 Apple Watch Ultra 大面积显示屏设计的 “寻路者” 表盘包括融入时间显示区域的指南针，并提供了可容纳多达 8 项复杂功能的空间。Apple Watch Ultra 同时带来 3 款新表带：野径回环式表带、高山回环式表带和海洋表带，分别以独特设计为每一场冒险提供安全舒适的佩戴体验。

Apple Watch Ultra 将于 9 月 9 日起开放订购，9 月 23 日（周五）正式发售，售价为 6299 元。

更大、更亮、更强

Apple Watch Ultra 使用航空级钛金属打造，在重量、耐用性与耐腐蚀方面达到了理想平衡。表壳向上延伸，包裹住平面蓝宝石玻璃表镜的四周，为视网膜显示屏提供保护。显示屏亮度最高可达 2000 尼特，是此前所有 Apple Watch 机型显示屏亮度的两倍。全新操作按钮以高对比度的国际橙色呈现，可轻松自定义设置，以便快速使用多种功能，包括体能训练、指南针航点、回溯等等。

Apple Watch Ultra 配备三个内置麦克风，大幅提升了各种环境下语音通话的音质。自适应波束成形算法利用麦克风捕捉声音，同时降低背景噪音，令音质清晰通透。在对收音极具挑战性的大风环境中，Apple Watch Ultra 利用包括机器学习在内的先进风声降噪算法，为通话提供清楚易辨的音频。

为户外活动设计的新款表带

野径回环式表带专为耐力型运动员与跑者设计，是迄今最薄的 Apple Watch 表带。轻盈的编织材质柔软灵活，可轻易实现理想的服帖感，方便的扣件设计便于快速调整松紧。

为探索者设计的高山回环式表带采用无需缝线的连续性编织工艺呈现一体式双层设计。表带的上层织入高强度纱线，便于调整松紧，并通过钛金属 G 式表扣稳妥固定。

海洋表带专为涉水极限运动及休闲式潜水设计，配有钛金属表扣和配套弹簧圈式搭扣。表带采用柔韧可延展的含氟弹性材料制作，利用管状几何造型实现稳固贴合。海洋表带还配有可选的加长表带，供用户在穿着潜水服时舒适佩戴。

耐力型运动与精英运动员

对于耐力型运动员及有志于挑战体能极限的用户而言，Apple Watch Ultra 是一款卓越的设备。它在 Apple Watch 中首次配备了精密双频 GPS，包括 L1 与最新的 L5 频率，并采用了全新定位算法。Apple Watch Ultra 具备 Apple Watch 迄今最精确的 GPS 功能，为用户提供高度准确的距离、配速与路线数据，以供训练与竞赛之用。

Apple Watch Ultra 运行 watchOS 9，纳入新的跑步测量指标以衡量表现，这些指标包括步长、触地时间、垂直振幅和跑步功率等。分段、单段和爬升高度等体能训练新视图让重要指标一目了然。得益于更大的显示屏，Apple Watch Ultra 是唯一一款能同时显示 6 项指标的 Apple Watch。用户还可利用心率区间、自定义训练计划、测速功能及将于今年晚些时候推出的竞速路线等功能，让锻炼效果更上一层楼。针对铁人三项、铁人两项与任何包括游泳、自行车或跑步的分段式活动，新的多项目运动加入了自动识别功能，以轻松切换训练模式。Apple Watch Ultra 的电池续航时间足够大多数用户完成超长距离铁人三项运动，包括 3.8 公里游泳、180 公里自行车骑行及 42.195 公里的全程马拉松。

操作按钮可以立即开始体能训练，让用户转移到自定义体能训练的下一区间，或多项目运动的下一分段。该按钮还可用于标记分段，让全新跑道跑步体验更完善，为在跑道上训练的跑者自动提供极为准确的配速与距离估算。

探索者

得益于更大、更亮的显示屏和坚固的设计，Apple Watch Ultra 将成为冒险家与探索者在多种环境下的理想设备，无论日常生活还是极端条件都能应对自如。watchOS 9 中彻底重新制作的指南针 app 可显示更多深度信息与 3 种独特视图。这款 app 可显示新的混合视图，同时显示模拟指南针盘面与数字视图。旋转数码表冠即可显示另一个视图，包括纬度、经度、海拔和坡度信息，以及可显示指南针航点与回溯功能的定向视图。

用户可以利用 “指南针航点” 功能直接在 app 内快捷方便地标记位置或重要地点。按下操作按钮或轻点指南针航点图标即可放置航点，轻点出现的图标就可以编辑航点。“指南针航点” 会实时动态更新，提供航点的方向与大概距离。

回溯功能利用 GPS 数据创建用户曾走过的路线，这在用户迷路或迷失方向时格外实用，可以帮他们找到返程路线。该功能会在用户进入野外地区时自动在后台开启。只要按一次操作按钮，用户就可以快速放置指南针航点，或者开启或查看回溯。音量高达 86 分贝的警笛可在用户迷路或受伤等紧急情况下使用，帮助吸引外界注意。标志性的独特警笛声结合了两种交替出现的声音模式，持续时间最高可达数个小时。第一种模式表示有人遇险，第二种则模拟全球通用的 SOS 声音模式。对于持续数日的背包之旅，电池续航时间可通过低电量模式与额外的低功耗设置（包括降低 GPS 与心率读数频次）延长至最高 60 小时。

腕上工作温度范围旨在帮助用户在最为极端及偏远的地点进行探索，从 -20°C 的寒冷雪山到 55°C 的炽热沙漠。Apple Watch Ultra 已通过 MIL-STD 810H 相关项目的标准认证。该标准用于测试军事装备，并在耐用装备生产商中广受欢迎。测试项目包括低压（高度）、高温、低温、温度剧变、液体污染、降雨、潮湿、浸没、沙尘、冻融、结冰/冻雨、冲击、震颤等等。为优化夜晚使用体验，使用 “寻路者” 表盘时，旋转数码表冠可使界面变为红色，在黑暗中提供更好的能见度。

海洋与水上运动爱好者

Apple Watch Ultra 为水上运动设计，包括风筝冲浪与尾波滑水等极限运动，并通过全新 Oceanic+ app 助力深度 40 米以内的休闲式水肺潜水。为支持这些水下冒险，Apple Watch Ultra 通过了 WR100 认证。Apple Watch Ultra 还通过了 EN13319 认证，这是一项国际通用的标准，用于测试深度计等潜水仪表，深受全球休闲式潜水爱好者的信赖。

利用新的深度计，Apple Watch Ultra 推出了带有直观用户界面的水深 app。水深 app 可显示时间、当前深度、水温、水下持续时间与已抵达最大深度等信息，让用户一目了然。用户可以设置操作按钮，以便快捷启动水深 app。

让 Apple Watch Ultra 堪比潜水电脑的全新 Oceanic+ app 是与 Huish Outdoors 联手打造。该品牌以提供创新而可靠的休闲潜水设备闻名。这款 app 将于今秋稍晚在 App Store 发布。它采用布尔曼减压算法，并包括潜水计划、易读的潜水指标、视觉及震动提醒、免减压极限、上升速率和安全停留指导。Oceanic+ 同时也提供了个性化用户设定、目前及当地潜水状况的报告和潜水日志。日志可共享给亲友，并自动同步至 iPhone。

Huish Outdoors CEO Mike Huish 表示， “我们很高兴能与 Apple 合作，结合我们在水肺潜水领域享誉世界的专长和 Apple Watch Ultra 的独特功能，将日常佩戴的手表变成创新型潜水电脑。通过 Oceanic+，Apple Watch Ultra 用户可以在水肺潜水活动期间享受到全新的丰富体验。”

其他功能

Apple Watch Ultra 具备全面的联系、活动及健康功能，让 Apple Watch 在全球智能手表中备受欢迎，包括从心率监测到心电图和血氧 app，再到活动圆环与正念 app 的各项功能，并新增了多项健康、安全与导航功能。

Apple Watch Ultra 具备创新体温感应功能，为女性健康提供更具深度的解读。独创的双传感器设计降低了外部环境和身体自身导致的测温误差。利用这一新性能，用户可以使用回推估算排卵日功能，以帮助进行生育规划。体温感应还可帮助用户更准确地预测经期。依托 iOS 16 和 watchOS 9，如果经期跟踪 app 用户记录的经期历史数据显示可能出现经期偏差（表示存在潜在健康问题），则用户会收到通知。

使用两个新的动作传感器和高级传感器融合算法，Apple Watch 可通过车祸检测功能检测是否发生严重车祸。Apple Watch 检测到重大车祸时将确认用户状态。如果用户在 10 秒倒计时后没有响应，设备将拨打急救电话。救援人员将获知用户设备的位置，此信息也会分享给紧急联系人。