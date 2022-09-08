Bose 今天发布了全新一代真无线消噪耳机：QUIETCOMFORT 消噪耳塞 II。

Bose QUIETCOMFORT 消噪耳塞 II 采用全新设计。相比上一代产品，单只耳塞的体积减小约三分之一，重量不到 7 克；配套的充电盒小巧便携。同时，新品还提供了全新 Fit Kit 适耳套装，包括可自由组合的稳固环和耳塞，使佩戴同样实现个人定制化。

全新 QUIETCOMFORT 消噪耳塞 II 售价为 2299 元，黑色配色将于 9 月 29 日正式发售。9 月 16 日起，用户可在 Bose 官方门店、官方线上平台以及 Bose 授权经销商门店开启预定。岩白配色将计划于 2022 年底发布。

CustomTune 智能耳内音场调校技术带来音质与消噪体验升级；搭配 ActiveSense 噪音动态感应技术提升通透模式表现

CustomTune 智能耳内音场调校技术在全新 QUIETCOMFORT 消噪耳塞 II 中首次亮相。该技术在用户取出并佩戴耳机时会自动开启。用户可以听到一个 Bose 特有音效，与此同时，内置麦克风会针对耳道对该音效的反映进行测算。耳机随即根据测算结果精准定制出该用户专属的听觉效果与消噪体验。这一切都将在不到 0.5 秒的时间内完成。

声音方面，CustomTune 技术针对每个人独特的耳道结构定制优化音频分布，使传到耳膜的声音正如音乐家所期望的一样：栩栩如生、富有细节、清晰深邃。为实现更强大的消噪效果，CustomTune 智能耳内音场调校技术还可以自动校准传到耳内的消噪信号，显著提升消噪体验。特别针对以往难以消除的噪音频段，如近距离人声、公交车上婴儿的哭闹、或居家办公时的干扰，QUIETCOMFORT 消噪耳塞 II 可以在用户甚至还没意识到的时候，便使其悄然淡出。同时，CustomTune 智能耳内音场调校技术可以实时感应用户周围环境中的噪音变化，以时刻保持强大的消噪表现。

CustomTune 技术提供的定制化智能调校还可以与 ActiveSense 噪音动态感应技术相结合，显著提升通透模式的效果。在通透模式下，周围环境声音更加清晰入耳，听起来生动自然。当发生强烈噪音干扰时，ActiveSense 噪音动态感应技术可提供适合用户个人听觉感受的定制化消噪效果，在噪音出现时即刻消噪，并在噪音结束时自动停止。

全新 Bose QUIETCOMFORT 消噪耳塞 II 单只耳塞拥有四个麦克风：包括 1 个位于内侧的麦克风和 3 个位于外侧的麦克风，用来感应、测量，并将噪音信号传递到搭载 Bose 独家算法的定制芯片上。结合微型传感器，该系统可在毫秒之内精确反应，发出相反声音信号，带来 Bose 独有的消噪体验。

全新 Fit Kit 适耳套装

为实现 QUIETCOMFORT 消噪耳塞 II 强大的消噪效果，首先要确保耳塞与耳朵的高度适配。产品将传统的一体式耳套分成两个部分：贴合耳廓的稳固环和伞状的硅胶耳塞，两者结合确保了佩戴的稳固和密合性。

Fit Kit 适耳套装提供各 3 种尺寸的稳固环和耳塞，可以实现多达 9 种组合方式。考虑到每只耳朵都不相同，即使是同一个人的左右耳也会有细微差别，Fit Kit 不同尺寸之间可以自由搭配，以便用户找到最适合自己的组合，享受全天候舒适稳固的佩戴体验。全新采用的先进材料与制造工艺保证了稳固环和耳塞在柔软服帖的同时，又坚固耐用并易于更换。

Bose 音乐 App 中新增的 “佩戴测试” 进一步保证了产品与耳朵的适配度。系统通过播放 CustomTune 中的音效来测试耳机是否存在漏音，确保 QUIETCOMFORT 消噪耳塞 II 为每一位用户提供定制化的听觉盛宴和强大的消噪表现。

广泛兼容、快速连接、超长续航时间

Bose QUIETCOMFORT 消噪耳塞 II 兼容 iOS 和 Android 设备，全新升级的消噪算法实现了语音拾取功能优化。产品采用蓝牙 5.3 连接，具有 IPX4 防汗和防水等级，并支持移动设备内置语音助理。

QUIETCOMFORT 消噪耳塞 II 拥有 6 小时电池续航时间，充电盒将提供额外三次满电支持，在 1 小时内完成对产品的充电。另外，20 分钟快充能够支持 2 小时持续播放。充电盒可以通过 USB-C 在三小时内充至满电。

新品的左右耳塞都支持触控操作，包括播放和暂停、音量控制、切换曲目以及接听和结束通话。此外，Bose 音乐 App 还提供了更多的功能选择，如快捷设置、消噪模式设置和均衡器调节。用户后续还可以通过固件更新，获得更多新增功能。