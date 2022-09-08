受到售罄的限量生产 My Ami Buggy 商业成功的启发，雪铁龙推出了一款名为 My Ami Tonic 的微型电动汽车的新特别版。奇特四轮车系列的新旗舰装饰水平以独特的涂装和旨在 “充满活力” 的外观的额外造型而著称。

从外观开始，雪铁龙设计师为 Tonic 的贴纸套装选择了卡其色和柠檬黄色的组合。深色的前照灯挡板、轮拱上的塑料覆层、坚固的前后滑板和侧梁延伸部分与 My Ami Buggy 共享， My Ami Tonic 不那么激进，因为它配备了适当的门（像所有车门一样对称）其他 Ami 型号）。

如果您想知道，车窗贴纸上的 GPS 坐标代表 Stellantis 位于法国韦利济的 ADN（汽车设计网络）的位置。另一个复活节彩蛋是驾驶员车门上的 + 和乘客车门上的 – 象征着电池的两极。

视觉效果被 – 主要是装饰性的 – 车顶纵梁和五孔车轮上的卡其色装饰所包裹。标准设备包括一个智能手机夹，以及大量的储物箱、网和挂钩。作为雪铁龙提供的个性化选项的一部分，My Ami 已经可以使用上述大多数配件。

雪铁龙平面设计主管 Mathieu Wandon 将 My Ami Tonic 描述为 “适合 14 至 77 岁成年人的玩具”。特别版位于 My Ami 系列的顶部，取代了即将推出的卡其色和 Vibe 变体。技术方面没有任何变化，标准的 5.5 kWh 锂离子电池可提供 43 英里（70 公里）的续航里程，8 hp（6 kW / 8 PS）电动机可移动前轮。

雪铁龙 My Ami Tonic 将在法国、意大利、葡萄牙、比利时、英国、希腊、摩洛哥和土耳其等特定市场上市。在法国，起价为 8,990 欧元（8,916 美元）。雪铁龙还提供长期租赁选择，押金 3,757 欧元（3,727 美元），每月支付 34.99 欧元（34.71 美元），为期 48 个月。