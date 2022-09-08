记者今日在鲸探 App 看到，该产品正式上线一键定制功能，首期联合 7 家 IP 开放 20 多款数字藏品这一权益。这意味着鲸探搭建了柔性制造能力并正式向合作伙伴开放，此前，鲸探曾与杭州万事利丝绸试点过该功能也带动后者获得线上定制销量的增长。

据悉，中国航天、中国长城十三关、黄山、龙门石窟、武当山、海尔兄弟等曾在鲸探发行的数字藏品均在此次开放范围。用户打开鲸探 APP 的「藏品」页面，找到带有「实物定制」标记的藏品，选择付费定制为 T 恤或装饰画，工期为 1-3 天。按页面描述，下一步定制品类和玩法还将持续扩充。

据介绍，数字藏品实体权益一直是鲸探的重点探索方向，此次接入深圳云创文化科技搭建实物生产能力，目标是进一步拓展用户使用场景，同时向生态伙伴提供多样化数字运营工具，实现 IP 与用户高效连接。

「利用数字技术，围绕景区文化元素打造 IP 提供沉浸式体验、开发数字文创周边等一系列开发运营，不仅可以拓展线下之外的客群，更是文化创意产业数字化的重要方向。」洛阳龙门石窟景区文创产业负责机构龙门文创院院长段建铭表示。

数字藏品带来文化消费与收藏的全新体验，同时也应以此为切入点不断向传统产业「引水」。除连接柔性制造企业，鲸探也向 IP 方提供付款码、红包、出行等皮肤应用场景，及社区内容生产、粉丝运营工具。目前，已有百余优秀 IP 入驻鲸探社区进行数字内容运营，推广中外文化艺术。

作为中国旅游第一股，黄山旅游在中国文旅行业在数字化方面率先探索加速实践。黄山旅游发展股份有限公司董事长章德辉认为，「数字藏品是黄山风光的另一种收藏方式，真正将当地风土人情以展览的形式搬到线上，让用户全新体验逛景点。借助数字化技术与手段，创新、改造、赋能传统文旅产业，促进旅游目的地品牌建设与文化输出，有效推动文旅产业数字化转型升级。」