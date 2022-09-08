菲律宾快递聚合平台 Shipmates 于近日宣布，已经获得了一笔 220 万美元的种子轮融资。据悉，本次融资由 Cathexis Ventures、Wavemaker Partners、Taurus Ventures、Capital X、Sketchnote Partners 等投资者参与。

Shipmates 于 2021 年 7 月创立，旨在通过其聚合快递平台简化电商商家关于订单的物流流程并帮助其扩大业务规模。据介绍，基于 Shipmates 的平台，在完成与 Shopify、WooCommerce 以及相应的社交电商渠道的接入后，商家只需几步操作流程即可从不同的配送公司处批量自身电商订单的配送。Shipmates 称，公司的目标是成为菲律宾在线商家的首选快递处理工具。此外，Shipmates 表示，也希望通过对线上企业和配送公司的帮助来改善该国的运输基础设施发展。

据了解，Shipmates 通过对其平台上的预订订单收取 30 美分/每笔的费用来获利。据透露，自去年 12 月以来，其收入环比增长了 30%。目前，Shipmates 已经同9 家运输公司展开了合作，包括 Lalamove、Borzo、Grab、XDE、Entrego、J&T 等。与此同时，Shipmates 也指出，它也是菲律宾目前唯一一家同时涵盖了标准快递和即时配送的快递聚合商。

值得一提的是，Shipmates 也是本次 YC S22 路演项目的成员，并曾得到过 YC 提供的 50 万美元的支持。而在加上 Shipmates 后，目前一共有 8 家菲律宾初创公司参与了 YC 的路演项目。

在过去的一年中，电商领域成为了菲律宾互联网经济中的主要贡献者，其 GMV 达 120 亿美元，较 2020 年增长 132%。有数据表示，到 2025 年，这一数字将达到 260 亿美元。