第三方聚合充电平台-新电途宣布与华为 AITO 达成充电合作。作为国内高端新能源汽车代表品牌，由华为与赛力斯联合设计的 AITO 品牌自诞生的那一刻起就广受瞩目且动作频频。9 月 6 日，AITO 品牌在华为全场景新品秋季发布会上压轴登场、推出了旗下首款纯电车型 AITO 问界 M5 EV，截至当天的 20 点 30 分，订单量已经突破 3 万辆……值得注意的是，新电途是目前 AITO 合作的唯一聚合充电平台，也是在新车刚一上线，就立刻放出的首个关乎用户体验的大消息。

以新电途为例，依托母公司朗新科技在能源消费领域的技术沉淀，新电途凭借数字化技术快速打破不同充电桩之间的信息壁垒，是行业内首个全面链接国网、南网、特来电、星星充电、云快充 5 大头部运营商的聚合充电平台。

车企充电合作方面，此前，新电途已经和蔚来、理想、小鹏、哪吒、高合等头部造车新势力达成了全方位合作; 比亚迪、一汽奥迪、一汽大众、广汽本田、一汽红旗等传统车企也纷纷与新电途进行” 结对”。加上华为 AITO，新电途的” 全家福” 可谓齐整。

接入新电途后，AITO 的车主在新电途遍布全国的充电网络都能实现轻松充电。这种便捷性在拥有完善充电设施的城市可能感知不明显，但在高速、旅游景点、镇村等补能薄弱点，新电途凭借渗透进中国城镇的每一根” 毛细血管” 的优势，将能够给友商的消费者带来实实在在的便利。