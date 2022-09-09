移动数据分析机构 Counterpoint Research 日前发布了有关 iPhone 14 采用 eSIM 技术的报告，从 “为什么仅支持 eSIM 的 iPhone 对行业很重要” “为什么仅支持 eSIM 的 iPhone 对行业很重要” “运营商准备好了吗” 三方面进行了分析。以下是详细内容：

苹果终于发布了仅搭载 eSIM 的 iPhone。

自 2017 年始，一直有智能手机搭载 eSIM ，但采用率一直增长缓慢。该技术最早是由谷歌推出的，支持 eSIM 的 Pixel 2 作为 “Project Fi” 中的一部分成为该技术的开端。然而，引领行业并普及 eSIM 的却是苹果。自 iPhone XS 中引入 eSIM 技术起，此后推出的所有 iPhone 都兼容 eSIM。现在，苹果在美国推出了仅使用 eSIM 的 iPhone 14 型号。

跟随苹果的步伐，三星、华为和摩托罗拉等其他 OEM 围绕高端细分市场也推出了 eSIM 功能的智能手机。到目前为止，已有 14 家 OEM 推出了支持 eSIM 的设备。

为什么仅支持 eSIM 的 iPhone 对行业很重要

苹果能够很简单地在行业中定义产品标准。在过去的几年里，我们已经多次看到这种情况发生。当然，其他 OEM 可能能够比苹果更快地推出某些产品或技术，但一旦苹果使用该技术在 iPhone 上进行销售，就会加快该技术的采用速度。这个例子曾发生在双摄像头、人像摄像头、带有 FaceID 的显示槽口上。

类似现象将会在 eSIM 上重复。或许谷歌是第一个推出支持 eSIM 的智能手机的公司，同时摩托罗拉比苹果早三年推出了世界上第一款仅支持 eSIM 的手机，但随着这次发布，我们将看到智能手机中 eSIM 的推出呈指数级增长。

我们认为 eSIM 的推出是行业的一个转折点，有助于从物理 SIM 卡过渡到 eSIM。仅支持 eSIM 的 iPhone 不仅会将 eSIM 推广到全球许多消费者的心智中，而且还将推动其他 OEM 厂商在未来转向使用 eSIM。

为什么仅支持 eSIM 的 iPhone 对行业很重要

与传统 SIM 卡相比，eSIM 在多个属性上都有出色表现，这包括配置、尺寸、灵活性、安全性、客户体验，而最重要的是成本。

从手机的设备设计角度出发，eSIM 具有更薄、更小和对功耗更敏感的设备外形 (通常嵌入在更大的机器中) 等特性也在推动 eSIM 解决方案。

自助配置是通信服务提供商的最大优势，这推动了更好也更具忠诚度的客户体验。eSIM 的可重新编程能力延长了 SIM 的生命周期，为客户带来耐用性和便利性。

从消费者角度出发，能够灵活无缝、安全地使用运营商服务，还可以节省在配置或激活上流程相关的时间和成本。

有传言称，苹果正在计划推出一款无端口 iPhone。移除物理 SIM 卡必须是其中的重要组成部分。我相信在 iPhone 13 中引入双 eSIM 以及现在只有 eSIM 的 iPhone 14 是无端口 iPhone 正在开发中的第一个迹象。理想情况下，下一步是通过将直接将 “Apple Silicon” 中的功能转移到 iSIM，这将进一步节省电路板空间并让苹果更好地控制 SIM。

运营商准备好了吗

移动网络运营商已逐渐采用 eSIM 功能，因为许多运营商面临着对技术的信心、固定思维或成本限制方面的挑战。随着支持 eSIM 的手机设备生态系统逐步成为主流，以及消费者意识不断提高，许多移动网络运营商已将 eSIM 技术集成到其设备网络中。

物理 SIM 卡的可用半导体短缺，是促进 eSIM 发展的另一只推手。尽管半导体短缺在许多方面均有所改善，但 SIM 卡的情况并非完全恢复。

超过 75 个国家/地区的 200 多家领先的移动网络运营商已经支持 eSIM 的配置和管理，目前已经有一些移动网络运营商在 eSIM 方面先人一步并在行业中有着领导者的形象。它们平均支持 20 种或更多的设备，包括智能手机、智能手表、笔记本电脑和平板电脑。大多数支持 eSIM 设备的运营商已经在支持 iPhone 13 等较旧的苹果设备。随着仅支持 eSIM 的 iPhone 在美国推出，这向世界各地的移动网络运营商发出了准备就绪的信号，eSIM 将继续存在。