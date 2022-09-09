以下内容来自 IDC：

北京时间 2022 年 9 月 8 日凌晨，新一代 iPhone 14 系列比以往几代产品更早地与我们见面。相比之前几代产品，本次苹果似乎拿出了更多的诚意，普通版和 Pro 版分别做出了不同的针对性提升。众所周知，2022 年的中国手机市场面临着比较大的挑战。但是高端手机市场相比较而言受到的影响较小。IDC 数据显示，2022 年上半年中国 600 美元以上高端手机市场份额达到 13.3%，相比 2021 和 2020 年同期逆势增长，分别增长 1.0 和 3.8 个百分点。高端手机市场成为各家必争之地。而 iPhone 14 系列外观的改变和影像的提升有望成为近几年 iPhone 系列最吸引消费者的卖点。再加上其它不同升级，可以帮助苹果在面对各家安卓高端机型冲击的时候，有望巩固甚至继续提升在高端手机市场的优势。

第一，外观改变：屏幕尺寸增大和 “灵动岛” 设计

一直以来，iPhone mini 系列可以说是网上声量很高，但实际掏钱支持的却不多。所以在当下低迷的手机市场中，砍掉一个不能带来实际效益的小屏产品线，重新捡起之前效果良好的大屏策略，“看头更大了” 接力 “岂止于大” 和 “大屏幕上见” 的宣传口号，既符合成熟的商业操作逻辑，也会带来更漂亮的销售成绩。毕竟一款屏幕更大，但是价格相对便宜的 iPhone 可以满足更多消费者的需求。因此，IDC 预测未来 5 年 iPhone 的出货量中，”6.5<7″ 的大屏产品份额将由 2022 年的 21.6% 增长到 2023 年的 25.7%，而在 2026 年份额将会超过 30%。更为重要的是，对于普通消费者来说，产品外在的改变更容易被感知，辨识率的提高也更能够激起购买欲望。因此针对预算更为充足的消费者，Pro 版的 “灵动岛” 设计，不但可以扩大屏幕屏占比，显示更多信息内容，呈现新的交互方式；而外观上一改 iPhone X 以来的设计语言，也将吸引更多消费者的关注和兴趣，进而激发更多的消费者需求。

第二，主摄像素提升，影像能力进一步升级

近几年，手机主摄像头像素不断提升，从 4800 万像素、5000 万像素、6400 万像素，直到 1 亿像素已屡见不鲜，甚至 2 亿像素的安卓手机也已上市。IDC 数据显示，截至 2022Q2，中国智能手机市场主摄像头像素超过 4800 万的产品份额已达到 59%，1300 万-1400 万像素的手机份额也有 26%。在各安卓竞品品牌中，高端旗舰和中端产品线普遍使用 4800 万及以上更高像素的主摄像头，低端走量机型也主要使用 1300 万像素主摄像头。虽然依靠强大的算法，影像体验优秀，但市面上各主流厂商只有苹果依然坚持从 iPhone 6s 开始的 1200 万像素的主摄像头，即使是起始售价近万元的 iPhone 13 Pro Max 也是如此。但今年的 iPhone 14 Pro 系列终于升级至 4800 万像素的主摄镜头，影像能力迎来较大升级。对于普通消费者来说，主摄像头更高像素的升级，意味着手机拍摄记录能力更为直观的提升，可以带来更好的影像体验。其实，近几代的 iPhone 在相机功能上的升级已经逐步偏向视频领域，尤其是去年 iPhone 13 系列带来的电影模式，将专业视频拍摄的门槛进一步降低。而今年 iPhone 14 Pro 系列开始支持的每秒 24 帧的 4K 视频拍摄，使得 iPhone 继续成为视频创作工具标杆一样的存在。

最后，苹果在中国高端手机市场依然优势明显

在 2020 年下半年开始的不可控的因素冲击下，头部安卓厂商缺席，而苹果在中国 600 美元以上高端手机市场的份额一路看涨，直到 2021 年末达到近 3 年的最高份额 76.9%。2022 年开始，其它头部安卓厂商在高端旗舰机型的持续投入，不管是自研芯片、折叠屏，还是影像等，效果初显，产品竞争力不断提升，市场份额开始回升至 30.5%，但是与苹果差距依然较大。

IDC 认为，经济大环境的严峻将会继续影响消费者预算支出，2022 年国内智能手机市场预计很难有太大起色。但是可以带来差异化体验的产品，依然可以打动消费者，推动消费者换机动力。即使承担出货主力角色的 iPhone 14 依然存在使用上一代芯片、不支持高刷新率、全系充电速度较慢等问题，但是具有更大屏幕尺寸的 Plus 机型的推出和 “灵动岛” 等外观的大改变，影像体验的继续提升，以及新的机身配色，将使得消费者对 iPhone 14 系列的升级会有一个更直观的感受。尤其全系低储存版本价格不变，很有可能会引发一定的换机热潮，进而继续巩固或提升苹果在中国高端手机市场的优势。

然而，随着国内各大安卓厂商在高端化路线的的坚持长期投入，包括对产品、服务、渠道和品牌等，将会明显提升安卓手机在高端市场的竞争力。另外，越来越多的安卓厂商与供应链从技术预研阶段即开始深度合作，共担投入与风险的模式已经逐步普遍化，部分底层的技术也更加开放，越来越多定制化、差异化的产品正在出现。通过更多时间的积累，从量变到质变，安卓手机有望逐渐站稳高端市场，未来会对苹果的优势地位发起进一步冲击，高端手机市场的竞争会更加激烈。