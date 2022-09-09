影石 Insta360 发布了新一代旗舰全景运动相机 X3。X3 采用便携一体式设计，前后均搭载了全新的 1/2 英寸 4800 万像素传感器，可拍摄 5.7K 全景运动 HDR 视频和 4K 平面视频。新增 2.29 英寸触摸屏，无需连接手机，精彩直接回放。坚固耐用，10 米防水，硬核防抖和 AI 智能剪辑兼备。

360°全景记录

X3 能够拍摄 5.7K 全景视频，以超清画质 360°全方位记录整个空间。「先拍摄后取景」，颠覆内容创作流：拍摄时无需考虑构图，可以完全专注于当下体验；后期挑选最佳角度再构图，轻松捕捉完美镜头，不错过任何精彩画面。

X3 前后均搭载了全新的 1/2 英寸 4800 万像素传感器，创新性地实现 360°全景运动 HDR 视频拍摄功能，运动时遇到强光、逆光场景也能平衡明暗曝光，还原更多高光与阴影细节，让画面更加鲜活自然。传感器的升级，让夜景表现也更出色。

配合更强的图像处理算法，无论照片或视频，X3 都以更加清晰细腻的质感，囊括丰富细节。7200 万像素全景照片，相比前代有了 4 倍提升；360°全景延时用突破性的 8K 分辨率惊艳呈现；升级 4K 120 帧子弹时间视频，更加丝滑地呈现具有时空凝固感的大片镜头。

平面全景二合一

X3 集平面与全景拍摄功能为一体。单镜头模式可拍摄带有机内防抖效果的 4K 超清广角视频，也可拍摄最广达 170 度的 2.7K 极广角视频，用于记录运动时的第一人称画面，以接近人眼的视角范围带来更高沉浸感。

全新的跟拍模式省去编辑全景素材的环节，可以直接拍摄高帧率的 60FPS 广角平面视频。画面聚焦被摄主体，搭配此前只有全景可实现的隐形自拍杆效果，达到不可思议的第三人称跟拍效果。滑雪、滑板等运动的精彩时刻，都可以由「专属摄影师」X3 更加轻松地记录。

循环录影功能让 X3 秒变行车记录仪，为摩托车骑行提供理想的拍摄选择。循环拍摄最长达 30 分钟的素材，当实际录制时间超过设定时长时，最新拍摄的片段将覆盖前期片段，以节省内存的方式高效记录，即时保存精彩瞬间。

AI 剪辑，充分释放影像创造力

拍摄记录之外，影石深入探索 AI 算法，提升用户在剪辑和分享环节的体验，把记录与分享的乐趣带给更多人。创作者可以更加简洁高效地进行后期编辑，以便捷轻松的方式实现更多拍摄效果和创意模式。

使用 Insta360 App 上的自由录屏功能，轻触屏幕或者转动手机调整角度，就能轻松编辑全景视频。导出画面比例不受限：9:16，16:9，1:1 或 2.35:1 任选，完美适应不同视频平台需求。

全景影像在后期的广阔创作空间，还可以由 AI 帮助共同发掘探索。AI 创意库中有大量丰富炫酷的创意视频效果：魔法天空、奇行生物、光影飞逝……. 导入素材，选择模板，即可一键成片。

影石 Insta360 X3 现已于 Insta360 官方商城、天猫官方旗舰店和京东官方旗舰店发售，售价 2998 元。