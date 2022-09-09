近日，联想集团与清华大学达成战略合作，共同推动智能制造、集成电路、未来计算等重大领域的基础科研创新、技术应用与人才交流。此外，联想集团还向清华大学发起一笔捐赠，用于支持清华大学的人才培养。

在当日的战略合作签约仪式上，联想集团董事长兼 CEO 杨元庆还特别宣布，个人捐资给由国际知名数学家丘成桐担任院长的清华大学求真书院，为助力国家基础科研创新、培育更多国际一流的数学人才贡献一份力量。

根据此次联想集团跟清华大学签署的战略合作协议，双方将围绕科技创新与应用、人才交流与培养两方面展开合作。

在科技创新方面，双方将围绕科技与社会发展的重大需求，设立 “集成电路”、“智能制造”、“计算机体系架构”3 个产学研深度融合专项，同时还将开展 “核心部件”、“双碳战略” 等方向课题的深入研究，促进基础研究和交叉创新发展，提升自主创新能力和核心竞争力，积极推动科技成果转化。

在人才交流合作方面，清华大学将依托优势教育资源，为联想集团培训技术、管理、经营等多方面的高层次人才，联想集团将积极支持清华大学的学生实习实践基地建设、毕业生就业等工作。

此外，联想集团还向清华大学发起一笔捐赠，用于支持清华大学的人才培养。包括设立 “清华之友——联想自强奖励金”，用于支持清华大学 “自强计划” 人才培养，为农村和贫困地区的学生完成学业、开展社会实践、实习就业等提供资助。