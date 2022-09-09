在 IMT-2020（5G）推进组的指导下，为配合和支持推进组的 5G 毫米波测试计划，高通技术公司和中兴通讯成功实现了全球传输速率最快的 5G 毫米波独立组网互操作性测试连接，并在两大场景下取得了令人惊叹的成果：测试实现了接近 7Gbps 的下行峰值下载速率，以及 2.1Gbps 的上行峰值速率。5G 毫米波独立组网支持在不使用 LTE 或者 Sub-6GHz 频谱锚点的情况下部署 5G 毫米波网络和终端，这使运营商能够更加灵活地为个人和商业用户提供数千兆比特速度、超低时延的无线光纤宽带接入。利用不带锚点的毫米波独立组网部署模式，还可以在所有使用场景下支持绿色固定无线接入网络的部署。

高通技术公司和中兴通讯利用 DDDSU 帧结构，在基于 26GHz（n258）频段的 5G 毫米波独立组网中取得接近 7Gbps 的下行峰值速率。双方利用 DSUUU 帧结构上行达到 2.1Gbps 的成果。在此次测试中，高通技术公司将搭载骁龙 X70 5G 调制解调器及射频系统的移动测试平台连接至位于中兴通讯上海实验室的中兴通讯基础设施，并基于 4x200MHz 下行带宽和 2x200MHz 上行带宽实现这一重要里程碑。

高通技术公司高级副总裁兼蜂窝调制解调器和基础设施业务总经理马德嘉表示：“我们很荣幸能够携手中兴通讯实现此次里程碑，这是推动 5G 毫米波独立组网演进和未来商用过程中的重要一步。此次测试展示了无线光纤带来的更快峰值速率、更多可用连接、更低时延和更高吞吐量，凸显了其在提升消费者体验和推动数字化转型方面的潜力。”