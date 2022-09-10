中国新能源汽车销量数据显示，8 月份共售出 632,000 辆汽车，超过前一个月。电池电动汽车继续占中国新能源汽车销量的绝大部分，8 月份新 BEV 销量为 490,000 辆，而 PHEV 为 142,000 辆。

中国新能源乘用车（BEV、PHEV、FCEV）月销量统计曲线首次突破 60 万辆大关。这一点尤其值得注意，因为 8 月往往是中国汽车行业销售疲软的月份，此前仅 3 次（2021 年 12 月和 2022 年 6 月和 7 月）超过 50 万辆。

与 2022 年 7 月相比，电动汽车销量 632,000 辆，增长约 12%，与去年同月相比，新能源乘用车销量翻了一番多（+108%）。相比之下，2021 年 8 月在当时被认为是创纪录的，售出 304,000 辆新能源汽车。2022 年全年，中国新能源汽车批发销量 366.2 万辆，同比增长 119%。

电池驱动的电动汽车在 8 月份继续占新能源汽车销量的最大份额。售出的 490,000 辆约占新能源汽车总销量的四分之三（77.5%）。上个月插电式混合动力车的销量为 142,000 辆，而燃料电池汽车的销量继续非常低。8 月份，新能源汽车在中国整体市场份额继续提升：乘用车批发销量 209.7 万辆，占上月销量的 30.1%。

中国乘用车协会（CPCA）强调，这是该数字首次攀升至 30% 以上。它将新能源汽车销量的增长归因于中国地方政府的激励措施以及中国主要原始设备制造商的持续增产。根据 CPCA 的数据，8 月份本土品牌继续以 49.8% 的销量领跑新能源汽车销量。奢侈品牌占 29.4%，合资品牌仅占 4.9%。

在制造商中，比亚迪处于领先地位，这已成为惯例。该集团的新能源汽车销量为 174,915 辆，创下新纪录，高于 2022 年 7 月的 162,214 辆，其中乘用车占大部分：在售出的 173,977 辆乘用车中，82,678 辆为纯电动汽车，91,299 辆为 PHEV。比亚迪在海外市场销售了一小部分——5,092 辆（7 月份为 4,026 辆）。比亚迪自 7 月以来才披露此规格。

特斯拉 8 月份售出了 76,965 辆在中国生产的电动汽车。这是继 2022 年 6 月 (78,906) 之后的第二高数字。这些特斯拉电动汽车中有 42,463 辆出口，这是特斯拉在上海工厂开始生产以来的最高水平。

然而，在中国 BEV 初创公司中，哪吒在 8 月再次领先。该公司成功销售了 16,017 辆电动汽车。对于零跑 Leapmotor，7 月是下一个创纪录的月份，共有 12,525 辆 BEV。紧随其后的是，蔚来以 10,677 辆的销量连续第三个月保持在五位数，而小鹏的销量则略有下滑，为 9,578 辆 BEV。

与此同时，吉利旗下 Zeekr 品牌的销量也在快速增长：8 月，7,166 辆 001 电动轿车已经上市销售。2022 年 7 月，公司销量首次突破 5000 辆大关。提醒一下，Zeekr 甚至还没有上市整整一年。首批车辆于 2021 年 10 月交付，当时只有 199 辆。

最后，值得一提的是东风汽车旗下的高端电动汽车品牌岚图 Voyah。它在 8 月份售出了 2,429 辆汽车。这比一年前（408 个单位）增加了 495%，比 7 月份（1,793 个单位）增加了 35%。岚图 Voyah 最近才在中国市场推出了两款 BEV 车型：2021 年 6 月的 Voyah Free SUV 和 2022 年 5 月的 Dreamer。