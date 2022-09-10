Stellantis 品牌 Jeep 宣布，到 2025 年底，将在欧洲和北美推出四款全电动 SUV 车型。到 2030 年，在欧洲销售的所有汽车和在美国销售的 50% 的汽车都将配备电池电动动力系统。

Jeep BEV 产品攻势中的第一款车型将是 Avenger，计划于 2023 年初在欧洲推出。Stellantis 将在其位于波兰蒂黑的工厂生产一款目标续航里程为 400 公里的紧凑型电动 SUV。从那里开始，除了欧洲，它还将在日本和韩国等其他市场推出。

Jeep 还宣布了全电动 Jeep Recon，将于 2024 年在北美生产。美国的客户将从 2023 年初开始预订新款 Jeep，该车也将在欧洲上市。“新的全电动 Jeep Recon 能够穿越强大的 Rubicon Trail，这是美国最具挑战性的越野小径之一。Jeep 品牌全球首席执行官克里斯蒂安·默尼耶 (Christian Meunier) 表示：

Wagoneer 家族也在与全新的 SUV 一起成长。该车型代号为 Wagoneer S，仅作为电动汽车提供。这里计划的技术规格是 650 公里的续航里程和 441 千瓦的输出功率。新款 Wagoneer BEV 将于 2024 年在北美生产，并在包括欧洲在内的全球主要市场销售。

“在我们电动 4xe 产品组合在北美和欧洲取得成功的推动下，我们正在设计和开发迄今为止功能最强大和可持续发展的 Jeep SUV，我们正在努力成为世界领先的零排放 SUV 品牌，” 吉普品牌首席执行官表示道。“这是一项具有前瞻性的战略，旨在帮助确保全球数百万吉普车迷继续拥有一个可以探索、拥抱和保护的星球。电气化对我们的品牌来说非常棒，让它变得更有能力、更令人兴奋、更可持续和更有趣。”