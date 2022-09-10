美国电动汽车初创公司领域发生了令人惊讶的收购：Mullen Automotive 宣布以 1.482 亿美元现金和股票收购 Bollinger Motors 60% 的多数股权。Mullen 显然希望重振 B1 电动地形车及其 B2 皮卡型号。

据该公司称，此次收购是 Mullen 在电动汽车领域的首次收购。它使公司能够使用 3-6 级中型卡车以及 B1 和 B2 运动型多功能卡车。

Mullen 首席执行官兼董事长 David Michery 表示，公用事业和市政服务等主要客户对此表现出浓厚的兴趣。他说，这清楚地表明了市场 “对 Bollinger 车辆的渴望”。“此次收购是迄今为止电动汽车行业规模最大的收购之一，为 Mullen 提供了一个独特的机会，可以大举进军高需求的商用电动汽车领域，” 他说。“将 Bollinger 的车辆与我们现有的 1 级和 2 级电动货车计划相结合，使我们有机会在整个 1-6 级商用轻型和中型卡车领域占据主导地位。”

Bollinger Motors 已暂停 B1 和 B2 电动货车的开发，以将其重点转移到电动多功能车上。这些车型于 2017 年推出，该公司后来开发了第二代。该新闻稿补充说，随着收购现已到位，Mullen 正在接受近 50,000 份 B1 和 B2 预订。这些车型的计划将在 3-6 级商用车计划的生产开始时开始。作为交易的一部分，Bollinger 将获得 Mullen 的固态电池技术。

9 月，Bollinger 推出了 B4，这是一款 4 级电动商用车，预计 B4 电动底盘将成为该公司商用产品线中的第一款，用于即将到来的客户测试计划。据该公司称，新的 Bollinger B4 融合了数十个希望为其车辆电气化的大型车队多年的反馈。这些卡车计划于今年秋天与客户一起进行测试。

几个月前，Mullen 宣布将对其位于加利福尼亚州蒙罗维亚的工厂进行改造，开始为其电动汽车生产电池组。该公司表示，这样做是为了减少对第三方供应商的依赖以及材料和供应短缺的风险。内部生产电池组也有望降低成本并改善电池组开发的整体质量控制。