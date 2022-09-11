比亚迪正在泰国建设一家电动汽车工厂。这家中国电动汽车制造商在泰国东部经济走廊（EEC）的工厂预计将于 2024 年投入运营，年产能为 150,000 辆电动汽车。

该消息是在泰国工业开发商 WHA 宣布之后发布的，WHA 与比亚迪签署了一份购买协议，购买了 96 公顷的土地用于生产设施。根据声明，该工厂将位于一个名为 “WHA Rayong 36 Industrial Estate” 的工业区，因其靠近高速公路、Map Ta Phut 和 Laem Chabang 港口以及 U-Tapao 机场而被选中。据其开发合作伙伴称，比亚迪计划从 2024 年开始在东南亚和欧洲销售现场建造的电动汽车。它指定车辆将是右侧驾驶。

在泰国投资委员会的支持下，比亚迪泰国将在 WHA Rayong 36 工业区建设拥有先进右驾技术的电动汽车工厂。该工厂预计将于 2024 年投入运营，年产能为 15 万辆电动汽车。生产将出口到东盟国家和欧洲。

比亚迪亚太区汽车销售部总经理表示：“在 WHA Rayong 36 工业区开设这一新的海外生产工厂，确实是我们集团扩张的重大进步。” 他说，经过彻底的搜索和选择过程，该地点被证明是理想的选择，因为它的地理位置和作为该地区领先的工业园区集群的声誉。

顺便说一句，比亚迪最近任命 Rêver Automotive Company 作为其在泰国的独家销售合作伙伴。已经在合作的第一年，中国的目标是在那里销售超过 10,000 辆电动汽车。泰国政府早就认识到汽车产业转型的机遇，正努力将泰国打造成东南亚的电动汽车枢纽。据行业开发商 WHA 称，泰国财政部现已批准 17 家公司的 26 个电动汽车项目，预计总产能将达到 830,000 辆电动汽车。预计到 2023 年初，这一数字将增加到 100 万辆电动汽车。其中，中国合同制造商富士康的倡议与泰国能源公司 PTT 在泰国建立了一家生产电动汽车的合资企业。

泰国还希望在自己的汽车市场推广电动汽车。为此，政府于 2022 年 3 月采取了新的政府激励措施。宣布的目标是从 2035 年开始在泰国仅销售电动汽车。