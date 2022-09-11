HAV Hydrogen 宣布将集装箱化电力系统作为船舶改造解决方案。独立且可扩展的电源基于安装在甲板上的 200 kW 氢燃料电池模块。据挪威船用燃料电池解决方案系统集成商称，该解决方案包括所有支持和安全系统以及电力管理，例如，可以在标准 20 英尺集装箱中安装输出功率为 1,000 千瓦的解决方案。根据 HAV Hydrogen 的说法，通过使用更大的容器或组合多个容器，容量更大的能源系统也是可能的。

HAV Hydrogen 董事总经理克里斯蒂安·奥斯内斯（Kristian Osnes）表示：“基于甲板的集装箱化系统是我们对船东的回应，他们想要一种改造方案，这对于尚未准备好在甲板下进行传统改造安装的船舶来说，意味着显着降低成本和风险。” 同时，不仅现有船舶可以使用新系统：“而对于新建船舶，它可以作为一种解决方案，降低大多数造船厂新技术的风险和复杂性，”Osnes 补充道。

安装的燃料电池可以为中央推进系统提供动力或在船上提供额外的电力供应。他说，输出效果的大小可以在特定航行模式和船舶类型的所需运行情况下提供最佳的零排放性能。HAV Hydrogen 将为船东、船舶设计师和造船厂提供支持，以确保优化设计、集成和安装过程。

“我们的集装箱化解决方案可以成为许多船舶类型实现零排放的快速途径，”Osnes 说。“它易于安装，使客户能够更快地通过氢系统具有挑战性的审批流程，并通过以固定价格获得交钥匙解决方案来显着降低风险。” 他补充说，新产品使航运公司能够使用不同的融资模式。

HAV Hydrogen 的集装箱式氢气解决方案基于在 FreeCO2ast 项目中开发的氢燃料电池系统，在甲板下方有一个液氢罐。今年早些时候，挪威海事局和 DNV 初步批准了甲板下系统。